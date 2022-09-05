Польша отказывается от удержания налогов с работающих удаленно украинских беженцев — СМИ — Finance.ua
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Польша отказывается от удержания налогов с работающих удаленно украинских беженцев — СМИ

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Правительство Польши заявило об отказе от сбора налогов с беженцев из Украины, прибывших после полномасштабного вторжения и с тех пор работающих удаленно.
Ранее отмечалось, что граждане Украины должны подать налоговую декларацию в Польше и уплатить налог на прибыль до 20 сентября.
Об этом сообщает Money.pl.
Согласно национальным и международным правилам, беженцы, которые пересекли польско-украинскую границу 24 февраля и с тех пор не покидали Польшу, а работали все время дистанционно на своего украинского работодателя, с 25 августа (т.е. после 183 дней в Польше) становятся налоговыми резиденты и подлежат налоговой ответственности.
Речь идет о налоге PIT (Personal Income Tax), который в Польше платит каждый получающий доходы. Лица, въехавшие в Польшу 24 февраля, должны рассчитаться не позднее 20 сентября, а в дальнейшем должны платить его ежемесячно.
Однако власти Польши решили отказаться от сбора налогов с украинцев, которые в этой стране нашли убежище и работают удаленно, уплачивая налог на прибыль в своей стране. Таким образом Польша отказывается от удержания этих налогов в пользу украинской стороны.
Согласно письму от 6 июля Министерства финансов к украинским налоговым органам, польское правительство предоставляет таким беженцам более длительный льготный режим.
«Что касается жителей Украины в Польше, то заверяю вас в очень гибком и индивидуальном подходе польских налоговых органов. Учитывая особые потребности украинских налогоплательщиков, мы ввели специальный регламент для граждан Украины, который позволяет им выбирать налогообложение по своему желанию, если бы они были польскими налоговыми резидентами», — заявил Якуб Янковски из налогового департамента Минфина.
Как далее объясняет польский чиновник, этот специальный режим — добровольный и доступен только в период с 24 февраля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. — до конца текущего налогового года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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