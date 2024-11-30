Почти каждый четвертый британец сейчас считается бедным — Finance.ua

Почти каждый четвертый британец сейчас считается бедным
Почти каждый четвёртый житель Великобритании сейчас считается бедным.
Об этом свидетельствует отчет британской Комиссии по социальным показателям (SMC).
Отмечается, что уровень бедности в стране достиг рекордных значений всего ХХІ века. Начиная с 2019 года, кризис, вызванный ростом стоимости жизни, усугубил ситуацию, затронув дополнительно 2,1 млн британцев.
В отчете установлено, что:
- 16 миллионов человек в Великобритании живут в бедных семьях;
- 5,2 млн — это дети, 9,2 млн — взрослые трудоспособного возраста и 1,5 млн — взрослые пенсионеры;
- почти каждый четвертый (24%) житель Великобритании сейчас считается бедным.
Особенно сильно кризис отразился на детях. Согласно отчету, в 2022/23 учебном году более трети несовершеннолетних (36%) находились в бедности — на пять процентных пунктов больше, чем в 2019/20 учебном году. Это делает детей самой уязвимой возрастной группой..
Комиссия определяет бедность как недостаток ресурсов для удовлетворения текущих материальных потребностей. Основной показатель бедности сосредоточен на оценке того, достаточно ли у человека материальных ресурсов сейчас на покрытие его непосредственных потребностей.
Напомним, в Великобритании будут платить средства семьям, которые приютят украинцев. Программа Homes for Ukraine, позволяющая украинцам временно жить в Великобритании во время войны, продолжает действовать. Район Элмбридж на юго-востоке Англии ввел поддержку для местных жителей, принимающих украинских беженцев.
Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз представила в парламенте проект бюджета на 2025 год. Королевство заложит в свой военный бюджет 3,8 миллиарда долларов на ежегодную поддержку Украины.
«Хорошая зарплата» в крупнейших столицах Европы зависит от таких факторов, как место жительства, опыт, отрасль и образ жизни работника. В Великобритании хорошая месячная чистая зарплата колеблется от 2500 до 3300 фунтов стерлингов — примерно от 2962 до 3915 евро. Но в Лондоне, где заработок на 23% выше среднего в Великобритании, хорошая зарплата будет составлять не менее 3643 евро. Хорошая репрезентативная валовая зарплата для профессионала среднего звена в Лондоне обычно составляет от 50 000 фунтов стерлингов (59 455 евро) до 70 000 фунтов (83 235 евро) в год.
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