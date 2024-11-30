Почти каждый четвертый британец сейчас считается бедным — Finance.ua

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Почти каждый четвертый британец сейчас считается бедным

Личные финансы
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Почти каждый четвертый британец сейчас считается бедным
Почти каждый четвертый британец сейчас считается бедным
Почти каждый четвёртый житель Великобритании сейчас считается бедным.
Об этом свидетельствует отчет британской Комиссии по социальным показателям (SMC).
Отмечается, что уровень бедности в стране достиг рекордных значений всего ХХІ века. Начиная с 2019 года, кризис, вызванный ростом стоимости жизни, усугубил ситуацию, затронув дополнительно 2,1 млн британцев.
В отчете установлено, что:
  • 16 миллионов человек в Великобритании живут в бедных семьях;
  • 5,2 млн — это дети, 9,2 млн — взрослые трудоспособного возраста и 1,5 млн — взрослые пенсионеры;
  • почти каждый четвертый (24%) житель Великобритании сейчас считается бедным.
Особенно сильно кризис отразился на детях. Согласно отчету, в 2022/23 учебном году более трети несовершеннолетних (36%) находились в бедности — на пять процентных пунктов больше, чем в 2019/20 учебном году. Это делает детей самой уязвимой возрастной группой..
Комиссия определяет бедность как недостаток ресурсов для удовлетворения текущих материальных потребностей. Основной показатель бедности сосредоточен на оценке того, достаточно ли у человека материальных ресурсов сейчас на покрытие его непосредственных потребностей.
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Напомним, в Великобритании будут платить средства семьям, которые приютят украинцев. Программа Homes for Ukraine, позволяющая украинцам временно жить в Великобритании во время войны, продолжает действовать. Район Элмбридж на юго-востоке Англии ввел поддержку для местных жителей, принимающих украинских беженцев.
Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз представила в парламенте проект бюджета на 2025 год. Королевство заложит в свой военный бюджет 3,8 миллиарда долларов на ежегодную поддержку Украины.
«Хорошая зарплата» в крупнейших столицах Европы зависит от таких факторов, как место жительства, опыт, отрасль и образ жизни работника. В Великобритании хорошая месячная чистая зарплата колеблется от 2500 до 3300 фунтов стерлингов — примерно от 2962 до 3915 евро. Но в Лондоне, где заработок на 23% выше среднего в Великобритании, хорошая зарплата будет составлять не менее 3643 евро. Хорошая репрезентативная валовая зарплата для профессионала среднего звена в Лондоне обычно составляет от 50 000 фунтов стерлингов (59 455 евро) до 70 000 фунтов (83 235 евро) в год.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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