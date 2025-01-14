Почему возникают задержки при переводе через «Армию+» — ответы Минобороны Сегодня 14:04 — Казна и Политика

Почему возникают задержки при переводе через «Армию+» — ответы Минобороны

На протяжении почти двух месяцев в приложении Армия+ работает функция изменения места службы. Уже 7000 военнослужащих получили согласование на продолжение службы в части, которую избрали самостоятельно.

Об этом пишет Минобороны.

В то же время за последние недели получили около сотни обращений от военнослужащих, которые до сих пор ждут приказа или сталкиваются с его игнорированием. Минобороны объяснили каждый из таких случаев.

Почему ждать приказа приходится иногда месяц и дольше?

Ежедневно через Армия+ в Кадровый центр ВСУ подается до 1000 рапортов. В настоящее время их подано уже 30 000. Некоторые военные подают 5−7 раз, исправляя ошибки по подсказкам операторов или получая каждый раз отказ из-за отклонения перевода командиром части, где его согласования требует постановление.

Это увеличивает нагрузку на операторов, работающих круглосуточно. Иногда приказы формируются за несколько дней, и военные видят сразу в приложении его номер и дату. А иногда нужны недели.

Как упростили работу операторов?

Проанализировали наиболее распространенные ошибки, совершаемые военными, и усовершенствовали шаблон рапорта в Армия+.

Добавили ссылку на образцы рекомендательных документов и перечень типовых военных документов с подсказками о страницах, которые нужно прикрепить.

В декабре добавили изменения в Постановление Кабмина № 1291 и упростили формирование приказов для солдат и сержантов через распоряжение начальника Генштаба ВСУ, убрав с него должность военного. Достаточно указать только его имя, звание, номера части и карточки налогоплательщика. Так мы убрали случаи, когда приказ на перевод игнорировался из-за изменения должности в штатном расписании.

«Главное — если есть приказ на перевод, он должен выполняться. А командир не должен задерживать военного, который законно выбрал для себя другое подразделение, где будет чувствовать себя мотивированным».

Если есть такие случаи, заполните форму в приложении, которая размещена по маршруту: Меню → Служба поддержки → Часто задаваемые вопросы → Изменение места службы. Вверху выберите нужный вопрос. Мы зафиксируем и уточним статус приказа", — написали в Минобороны.

Справка Finance.ua:

В этом году в приложении «Армия+» появится возможность получить электронное военное удостоверение. Запуск этой функции намечен на первую половину 2025 года. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью блогеру Сергею Стерненко. По словам Черногоренко, новое удостоверение станет единственным электронным документом для всех военных.

В приложении Министерства обороны «Армия+» появилась новая функция, позволяющая военнослужащему сформировать рапорт о возвращении на службу после самовольного ухода из части (СОЧ).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.