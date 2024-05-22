Почему усугубляется кризис недвижимости в Германии, и как на это влияет состояние экономики — Finance.ua

Почему усугубляется кризис недвижимости в Германии, и как на это влияет состояние экономики Сегодня 21:00 — Недвижимость

Почему усугубляется кризис недвижимости в Германии, и как на это влияет состояние экономики

Согласно отчету BNP Paribas Real Estate, иностранные покупатели отвечали за 35% покупок коммерческой недвижимости Германии в первом квартале этого года. Это самый маленький результат за любой год с 2013 года. И это произошло после того, как в 2023 году иностранные инвесторы совершили 37% объемов сделок с коммерческой недвижимостью Германии.

Об этом пишет euronews.com

Падение инвестиций обусловлено рядом факторов, таких как высокая инфляция и опасения по поводу рецессии в Германии.

Несмотря на то, что за первые три месяца года экономика показала лучший результат, чем ожидалось — ВВП вырос на 0,2%, эксперты считают, что структурные проблемы будут продолжать тормозить производство.

Тревожная тенденция к понижению

Экономика страны сократилась на 0,3% как в четвертом квартале, так и за весь 2023 год, что сделало Германию самой плохой экономикой в ​​прошлом году в мировом масштабе.

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Причины

Спад можно отчасти объяснить энергетическим кризисом в Европе, поскольку промышленный сектор Германии очень зависел от российского топлива.

Несмотря на это, существуют большие проблемы, которые могут препятствовать дальнейшему росту. Это старение населения, нехватка государственных инвестиций, чрезмерная бюрократия и низкая производительность — это способствует спаду Германии.

Хотя некоторые из этих проблем присутствовали в течение десятилетия, предшествовавшего пандемии, ряд положительных факторов привлек инвесторов на немецкий рынок недвижимости.

Низкий уровень безработицы, экономическая устойчивость и низкие процентные ставки значительно повысили репутацию страны.

«Начиная примерно с 2005 года Германия, пережила «чудо рынка труда», — пишет Центр экономических и политических исследований.

За этот период занятость выросла более чем на 15%, с 39,3 млн человек в 2005 году до 45,3 млн человек в 2019 году.

Также критики полагают, что Германия слишком медленно адаптировалась к технологиям.

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По сравнению с европейскими странами Германия вышла из финансового кризиса 2008 года относительно невредимой, хотя производительность начала падать.

Что препятствует росту

Некоторые эксперты утверждают, что нынешние проблемы в определенной степени вызваны неспособностью Германии полностью использовать технологический прогресс в сочетании с переходом к низкопроизводительным секторам.

Несмотря на то, что экономическая сфера Германии отталкивает изобретателей, структура национального рынка недвижимости также может сдерживать инвестиции.

В отличие от таких стран, как Франция и Великобритания, Германия гораздо менее централизована, распространяя свою экономическую силу в нескольких городах, таких как Берлин, Мюнхен, Гамбург, Франкфурт и Кельн.

Прогнозы

Поскольку давление на расходы сохраняется, а цены в строительном секторе остаются высокими, эксперты не ожидают значительного роста спроса на жилье в текущем году.

Отчет института IFO, опубликованный в начале этого месяца, показывает, что в апреле более половины компаний (55,2%) в секторе жилищного строительства Германии сообщили о нехватке заказов.

Около 17,6% строительно-строительных компаний сообщили об отмене по сравнению с 19,6% в марте.

Справка Finance.ua:

Германия ежегодно тратит на содержание беженцев из Украины не менее 20 млрд евро.

По данным статистической службы Statista, доля расходов ФРГ на беженцев из Украины составляет 0,55% ВВП. «Конечно, если бы Германия не испытывала такой нагрузки, она могла бы себе позволить больше затрат на другие вещи. Надеюсь, что в будущем расходы на беженцев снизятся», — отметил другой депутат бундестага Вольфганг Виле.

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