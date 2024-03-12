Германия не рискнула национализировать дочерние предприятия «роснефти» — Finance.ua
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Германия не рискнула национализировать дочерние предприятия «роснефти»

Фондовый рынок
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Германия не рискнула национализировать дочерние предприятия «роснефти»
Германия не рискнула национализировать дочерние предприятия «роснефти»
Германия в третий раз, до 10 сентября 2024 года, продолжит доверительное управление над местными дочерними предприятиями российского государственного энергетического гиганта «роснефть».
Этот шаг позволит избежать национализации бизнеса и поможет подготовить почву для продажи предприятия москвой, сообщает Bloomberg.
Правительство ФРГ приняло решение об этой мере после того, как российские собственники согласились продать объекты в течение периода продления.
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Германия взяла под свой контроль предприятия «роснефть» в сентябре 2022 года после вторжения россии в Украину, поскольку поставщики и партнеры пригрозили прекратить деловые отношения.
Недавно некоторые чиновники стали опасаться юридических рисков, связанных с восстановлением управления, и в феврале начали слушания о возможной национализации.
«Эта идея вызвала обеспокоенность внутри трипартийной коалиции страны по поводу последствий для немецких активов в россии, а также для национального бюджета. Чиновники провели прямые переговоры с главой российской компании Игорем Сечиным за последние несколько недель, в частности во время визита в Турцию», — сообщает Bloomberg.
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На фоне переговоров «роснефть» приостановила судебные тяжбы против Германии.
«Продажа будет наиболее юридически безопасным вариантом и, следовательно, самым быстрым способом обеспечить инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы», — заявили в министерстве экономики ФРГ.
Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность национализации предприятий российской компании «роснефть», в частности четвертого по величине нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт.
По материалам:
НВ
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