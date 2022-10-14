«роснефть» судится с правительством Германии из-за изъятия дочерних компаний — Finance.ua

«роснефть» судится с правительством Германии из-за изъятия дочерних компаний Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

«роснефть» судится с правительством Германии из-за изъятия дочерних компаний

российская нефтяная компания «роснефть» подала иск против федерального правительства Германии из-за взятия под государственный контроль ее немецких дочерних компаний.

Об этом изданию Handelsblatt в четверг сказала юридическая фирма Malmendier Legal, представляющая интересы «роснефти».

Иск был подан в четверг в Федеральный административный суд в Лейпциге по поручению российской компании. По ее мнению, действия федерального правительства Германии не имеют никаких правовых оснований, поскольку компания, в отличие от «Газпрома», продолжает поставки на немецкие объекты.

«На сегодняшний день „роснефть“ в полном объеме выполняет свои обязательства по поставкам нефти, перебоев с поставками и срывов выполнения обязательств нет», — отметили в Malmendier Legal, добавив, что это происходит, несмотря на «конфликт в Украине».

В сентябре правительство Германии передает под управление федерального регулятора немецкие дочки «роснефти» Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. Rosneft Deutschland обеспечивает около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Германии.

Действия правительства по передаче Rosneft Deutschland в руки Федерального сетевого агентства последовали аналогичному шагу Берлина относительно SEFE, ранее известной как Gazprom Germania, перешедшей под опеку государства после того, как «Газпром» отказался от нее в апреле.

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Українська правда По материалам:

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