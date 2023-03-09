В США выдали ордер на арест самолета компании «Роснефть» — Finance.ua
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В США выдали ордер на арест самолета компании «Роснефть»

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В Соединенных Штатах был выдан ордер на арест самолета Boeing, принадлежащего российской нефтяной компании «Роснефть», стоимость которого превышает 25 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка санкционировал изъятие на основании нарушений экспортного контроля и санкций против россии, заявило Министерство юстиции.
Начавшиеся в феврале 2022 года западные санкции против россии в связи с вторжением москвы в Украину усложнили торговлю и усложнили финансовые возможности российских нефтяных компаний. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, давний союзник президента россии владимира путина, попал под санкции США.
По данным Минюста США, с момента вступления в силу санкций самолет Boeing 737-7JU американского производства вылетал и возвращался в россию как минимум семь раз.
«Нарушив экспортный контроль министерства торговли, „Роснефть“ превратила свой самолет в контрабанду», — заявил представитель министерства юстиции Эндрю Адамс.
В последний раз самолет Boeing был в Соединенных Штатах в марте 2014 года, и предполагается, что он находится в россии или направляется в нее или из нее, добавило Министерство юстиции.
«Сегодняшние принудительные меры демонстрируют, что российским компаниям и олигархам приходится расплачиваться за грубое уклонение от санкций, введенных Соединенными Штатами в ответ на неоправданную войну против народа Украины», — заявил прокурор США Бреон Пис.
По материалам:
РБК-Україна
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