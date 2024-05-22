Reuters: Германия увеличит военную помощь для Украины почти на €4 млрд — Finance.ua

Reuters: Германия увеличит военную помощь для Украины почти на €4 млрд Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Reuters: Германия увеличит военную помощь для Украины почти на €4 млрд

Германия планирует увеличить свои расходы на военную помощь для Украины на 3,8 млрд евро в течение 2024 года.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственный источник.

Ранее эту информацию распространило немецкое издание Bild. Там отмечали, что министр обороны Германии Борис Писториус попросил о дополнительных средствах, и министр финансов Кристиан Линднер поддержала эту инициативу. Окончательно выделение дополнительных средств немецкий парламент должен одобрить в июне.

Писториус также попросил выделить 15 миллиардов евро на военную помощь Украине в бюджете Германии на 2025 год.

С начала года Германия выделила Украине 7,1 млрд евро на поддержку Киева необходимым вооружением и боеприпасами в этом году. Впрочем, как отмечает Reuters, эти деньги уже почти полностью распределены на разные проекты.

Напомним, Минобороны Германии сообщило федеральному правительству о дополнительной потребности в 3,8 млрд евро для помощи Украине на текущий финансовый год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

hromadske По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.