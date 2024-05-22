Reuters: Германия увеличит военную помощь для Украины почти на €4 млрд — Finance.ua
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Reuters: Германия увеличит военную помощь для Украины почти на €4 млрд

Казна и Политика
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Reuters: Германия увеличит военную помощь для Украины почти на €4 млрд
Reuters: Германия увеличит военную помощь для Украины почти на €4 млрд
Германия планирует увеличить свои расходы на военную помощь для Украины на 3,8 млрд евро в течение 2024 года.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственный источник.
Ранее эту информацию распространило немецкое издание Bild. Там отмечали, что министр обороны Германии Борис Писториус попросил о дополнительных средствах, и министр финансов Кристиан Линднер поддержала эту инициативу. Окончательно выделение дополнительных средств немецкий парламент должен одобрить в июне.
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Писториус также попросил выделить 15 миллиардов евро на военную помощь Украине в бюджете Германии на 2025 год.
С начала года Германия выделила Украине 7,1 млрд евро на поддержку Киева необходимым вооружением и боеприпасами в этом году. Впрочем, как отмечает Reuters, эти деньги уже почти полностью распределены на разные проекты.
Напомним, Минобороны Германии сообщило федеральному правительству о дополнительной потребности в 3,8 млрд евро для помощи Украине на текущий финансовый год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
hromadske
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