Почему статус «в розыске» может быть даже после уплаты штрафа

Казна и Политика
62
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно законодательству, военнообязанные мужчины должны соблюдать правила воинского учета, в противном случае их могут подать в розыск.
Однако даже после уплаты штрафа за нарушение воинского учета статус «в розыске» может остаться.
Об этом сообщает адвокат объединения «Актум» Наталья Гнатик для «РБК-Украина».
По словам юриста, если человек не нарушал правила учета, но пропустил одну повестку, признал вину и уплатил штраф, то статус «в розыске» в приложении «Резерв+» обычно исчезает и может больше не появляться.
В то же время, если после этого будет новое нарушение, система может снова зафиксировать потенциальный «розыск».
Те, у кого какое-то одно нарушение, оплата штрафа онлайн — это действенный и полезный механизм. У кого же нарушений много — перспектива решения проблем уплатой штрафа онлайн — невелика, — отметила Гнатик.
Адвокат добавила, что в ее практике случались разные случаи. Одни мужчины после штрафа сразу подавали документы на бронирование или оформляли отсрочку — и проблем не возникало. Однако оформить бронирование, пока человек в розыске, технически невозможно.
Бывали и ситуации, когда после уплаты штрафа статус «в розыске» не снимали.
«Этот мужчина хотел забронироваться, потому что работает на критическом предприятии. Но он этого не может сделать. Система не позволяет ему технически ни еще раз оплатить штраф, ни фактически разрешить эту ситуацию дальше», — пояснила эксперт.
Один из мужчин в очереди в ТЦК признался журналистам «РБК-Украина», пришедший вместе с представителем компании, которая хочет его забронировать, чтобы «решить вопрос» со снятием статуса розыска.
Наталья Гнатик подчеркнула, что подобные договоренности законодательством не предусмотрены, а все «договоренности» между ТЦК и предприятиями являются частным взаимодействием на месте.
Ранее мы писали, что в приложении «Резерв+» планируют расширить функционал для уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. «Присоединяйтесь к тестированию, если у вас в „Штрафах онлайн“ есть уведомление о нарушении. Вы можете первыми попробовать новые функции, удобно решать вопросы со штрафами и помочь улучшить сервис для пользователей», — говорится в сообщении.
Во время тестирования можно будет:
  • загрузить заявление и постановление;
  • получать постановление на email;
  • просматривать данные, если дело передается в Исполнительную службу;
  • узнавать детали отмены постановления.
Чтобы присоединиться к тестированию, нужно заполнить форму по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
Резерв+
