Почему банки блокируют счета украинцев: основные причины — Finance.ua

Почему банки блокируют счета украинцев: основные причины
Все чаще украинские банки блокируют счета клиентов. Основной причиной является нарушение правил финансового мониторинга.
О главных нарушениях, из-за которых можно лишиться доступа к своим средствам, пишет Oboz.ua.
Отмечается, что расторгнуть договор могут из-за отсутствия идентификации клиента. В этом случае банки ссылаются на условия договора, а также закон о финансовом мониторинге.
По каким причинам банки могут закрыть счет:
- в течение года не производилось никаких операций и счет пустой;
- в случае смерти клиента;
- клиент нарушил свои обязательства согласно Договору (не актуализировал данные);
- сотрудничество привело к финансовым убыткам или ухудшению имиджа банка;
- клиент предоставил недостоверные данные и обманул банк;
- счет используется не для собственных нужд;
- клиент занимается противоправной деятельностью;
- при наличии оснований, предусмотренных законодательством по финансовому мониторингу;
- в случае возникновения у банка подозрения или выявления признаков нелегальных операций с платежным инструментом.
При проведении финансового мониторинга обращают внимание на пороговые суммы. Если сумма выходит за лимит, просят предоставить документы, где подтверждается происхождение средств.
Речь идет о 400 тыс. грн. В случае меньшей суммы банки используют риск-ориентированный подход.
При этом рисковыми считаются нетипичные операции, операции с наличными деньгами, криптовалютой, получение выигрышей от казино, переводы от PEPов (politically exposed persons).
Согласно статье 15 закона о финансовом мониторинге, есть следующие причины для расторжения договора по инициативе банка:
- невозможность проведения идентификации или верификации клиента;
- установление клиенту неприемлемо высокого риска/непредоставления необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или информации;
- предоставление недостоверных данных или предоставление информации с целью обмана;
- при невозможности осуществления идентификации лица, от имени или в интересах которого осуществляется финоперация.
Напомним, суммы платежей, которые можно отправлять с карты на карту, не регулируются законодательством. Финансовые учреждения имеют право устанавливать собственные лимиты по денежным переводам с карты на карту, для противодействия мошенничеству и отмыванию денег.
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