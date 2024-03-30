Почему банки блокируют счета украинцев: основные причины — Finance.ua

Почему банки блокируют счета украинцев: основные причины Сегодня 18:13 — Личные финансы

Почему банки блокируют счета украинцев: основные причины

Все чаще украинские банки блокируют счета клиентов. Основной причиной является нарушение правил финансового мониторинга.

О главных нарушениях, из-за которых можно лишиться доступа к своим средствам, пишет Oboz.ua.

Отмечается, что расторгнуть договор могут из-за отсутствия идентификации клиента. В этом случае банки ссылаются на условия договора, а также закон о финансовом мониторинге.

По каким причинам банки могут закрыть счет:

в течение года не производилось никаких операций и счет пустой;

в случае смерти клиента;

клиент нарушил свои обязательства согласно Договору (не актуализировал данные);

сотрудничество привело к финансовым убыткам или ухудшению имиджа банка;

клиент предоставил недостоверные данные и обманул банк;

счет используется не для собственных нужд;

клиент занимается противоправной деятельностью;

при наличии оснований, предусмотренных законодательством по финансовому мониторингу;

в случае возникновения у банка подозрения или выявления признаков нелегальных операций с платежным инструментом.

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При проведении финансового мониторинга обращают внимание на пороговые суммы. Если сумма выходит за лимит, просят предоставить документы, где подтверждается происхождение средств.

Речь идет о 400 тыс. грн. В случае меньшей суммы банки используют риск-ориентированный подход.

При этом рисковыми считаются нетипичные операции, операции с наличными деньгами, криптовалютой, получение выигрышей от казино, переводы от PEPов (politically exposed persons).

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Согласно статье 15 закона о финансовом мониторинге, есть следующие причины для расторжения договора по инициативе банка:

невозможность проведения идентификации или верификации клиента;

установление клиенту неприемлемо высокого риска/непредоставления необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или информации;

предоставление недостоверных данных или предоставление информации с целью обмана;

при невозможности осуществления идентификации лица, от имени или в интересах которого осуществляется финоперация.

Напомним, суммы платежей, которые можно отправлять с карты на карту, не регулируются законодательством. Финансовые учреждения имеют право устанавливать собственные лимиты по денежным переводам с карты на карту, для противодействия мошенничеству и отмыванию денег.

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Обозреватель По материалам:

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