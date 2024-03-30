Почему банки блокируют счета украинцев: основные причины — Finance.ua

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Почему банки блокируют счета украинцев: основные причины

Личные финансы
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Почему банки блокируют счета украинцев: основные причины
Почему банки блокируют счета украинцев: основные причины
Все чаще украинские банки блокируют счета клиентов. Основной причиной является нарушение правил финансового мониторинга.
О главных нарушениях, из-за которых можно лишиться доступа к своим средствам, пишет Oboz.ua.
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Отмечается, что расторгнуть договор могут из-за отсутствия идентификации клиента. В этом случае банки ссылаются на условия договора, а также закон о финансовом мониторинге.

По каким причинам банки могут закрыть счет:

  • в течение года не производилось никаких операций и счет пустой;
  • в случае смерти клиента;
  • клиент нарушил свои обязательства согласно Договору (не актуализировал данные);
  • сотрудничество привело к финансовым убыткам или ухудшению имиджа банка;
  • клиент предоставил недостоверные данные и обманул банк;
  • счет используется не для собственных нужд;
  • клиент занимается противоправной деятельностью;
  • при наличии оснований, предусмотренных законодательством по финансовому мониторингу;
  • в случае возникновения у банка подозрения или выявления признаков нелегальных операций с платежным инструментом.
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При проведении финансового мониторинга обращают внимание на пороговые суммы. Если сумма выходит за лимит, просят предоставить документы, где подтверждается происхождение средств.
Речь идет о 400 тыс. грн. В случае меньшей суммы банки используют риск-ориентированный подход.
При этом рисковыми считаются нетипичные операции, операции с наличными деньгами, криптовалютой, получение выигрышей от казино, переводы от PEPов (politically exposed persons).
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Согласно статье 15 закона о финансовом мониторинге, есть следующие причины для расторжения договора по инициативе банка:
  • невозможность проведения идентификации или верификации клиента;
  • установление клиенту неприемлемо высокого риска/непредоставления необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или информации;
  • предоставление недостоверных данных или предоставление информации с целью обмана;
  • при невозможности осуществления идентификации лица, от имени или в интересах которого осуществляется финоперация.
Напомним, суммы платежей, которые можно отправлять с карты на карту, не регулируются законодательством. Финансовые учреждения имеют право устанавливать собственные лимиты по денежным переводам с карты на карту, для противодействия мошенничеству и отмыванию денег.
Выбрать кредитную карту непросто. Зато правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помочь нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого был создан специальный сервис.

Сервис для выбора кредитных карт

По материалам:
Обозреватель
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