Как правильно хранить медицинские препараты — Finance.ua

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Как правильно хранить медицинские препараты

Личные финансы
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В этой статье Finance.ua собрал список самых необходимых препаратов, базовых медицинских средств для обработки ран и мелких травм, которые должны быть в каждом доме.

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Прежде всего, стоит подумать о месте, где вы их храните, — доступном для взрослых и недоступном для детей. Если в инструкции не указано хранение при определенной температуре — не ставим препарат в холодильник, стараясь продлить его жизнь.
Жидкое лекарство нельзя замораживать: если по каким-то причинам сироп или раствор замерз — без сожаления выбрасываем.
Не стоит оставлять аптечку в автомобиле ни зимой, ни летом. Некоторые лекарства могут быть чувствительны как к высоким, так и к низким температурам.
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По материалам:
Finance.ua
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