К чему стремятся женщины: готовность к карьерному росту и лидерским ролям на работе — опрос Сегодня 19:00 — Личные финансы

К чему стремятся женщины: готовность к карьерному росту и лидерским ролям на работе — опрос

Все больше женщин адаптировались к условиям войны. Так, 60% удается совмещать работу и личную жизнь (это на 10 процентных пунктов больше, чем в прошлом году).

Об этом говорится в исследовании компании Gradus Research , которая совместно с biaseless провела опрос «Пульс женского самочувствия», пишет work.ua.

В анкетировании приняли участие 1 000 украинок от 18 лет, проживающих на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий и территорий, на которых ведутся активные боевые действия).

Исследование показало, что у респонденток увеличился уровень стресса до 47%. Этот показатель вырос на 8 процентных пунктов за последние 2 года.

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Чего не хватает

По результатам опроса, 49% женщин отметили, что больше всего им не хватает мира, а 40% — экономической стабильности.

Если говорить о личностных факторах, то 35% респонденток признались, что им не хватает уверенности в себе, 30% - смелости и решительности, а 20% - знаний.

Несмотря на это, почти половина опрошенных заявила о своей готовности к карьерному росту и лидерским ролям на работе.

Условия успешной переквалификации

20% украинок уже работают или имели опыт в сферах, где традиционно доминировали мужчины: технические специальности, ІТ, склады, B2B-сектор, аварийное реагирование, топ-менеджерские или стратегические позиции в технических направлениях.

76% отметили, что не работают и не работали по таким направлениям.

Потенциал

Большинство женщин (84%) оценивают свой потенциал в таких областях как высокий или умеренный.

Наибольший барьер для них — сочетание работы и семейных обязанностей. Младшие респондентки (18−24 года) чаще сталкиваются с эмоциональными препятствиями, такими как страх осуждения и пристрастность со стороны общества (41%) или дискриминация (51%).

Женщины 55+ чаще указывали на нехватку ресурсов: трудности с сочетанием работы и семьи (50%), отсутствие поддержки со стороны работодателя (33%) и обучающих программ (16%).

Смена профессии

Для того чтобы сменить профессию, женщины считают важнейшими:

доступ к бесплатным курсам и программам по переквалификации;

поддержку со стороны работодателей (обучение, наставничество);

гибкий график или возможность дистанционного обучения.

«Работодателям следует рассмотреть вопрос об установлении гибкого графика и поощрения для женщин, которые, несмотря на чрезмерную нагрузку заботой о семье и собственном здоровье, стремятся работать и помогать стране», — прокомментировала Евгения Близнюк, СЕО и основательница исследовательской компании Gradus Research.

Несмотря на многочисленные барьеры, украинки готовы брать на себя новые профессиональные вызовы, если получат нужную поддержку.

Напомним, что женщины учредили каждый четвертый новый бизнес в Украине. В прошлом году в Украине было зарегистрировано более 7,4 тыс. новых коммерческих компаний, основателями которых стали женщины, что значительно превышает показатель 2023 года (около 6,86 тыс.). Об этом говорится в исследовании от YC.Market.

Женщины доминируют на позиции главного бухгалтера в крупнейших фирмах. Среди топ-1000 компаний по состоянию на 2024 год на 807 предприятиях (81%) главными бухгалтерами были женщины, тогда как всего в 113 компаниях (11%) — мужчин. В около 8% случаев информация о главбухе отсутствовала. Следовательно, 4 из 5 ведущих компаний страны финансовый учет доверяют именно женщинам.

Справка Finance.ua:

Более трех пятых топ-компаний Украины контролируются исключительно мужчинами, и только каждая тринадцатая компания исключительно женщинами. В остальных случаях либо владельцы обоих полов совместно управляют бизнесом, либо бенефициары не раскрыты.

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