К чему стремятся женщины: готовность к карьерному росту и лидерским ролям на работе — опрос — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

К чему стремятся женщины: готовность к карьерному росту и лидерским ролям на работе — опрос

Личные финансы
15
К чему стремятся женщины: готовность к карьерному росту и лидерским ролям на работе — опрос
К чему стремятся женщины: готовность к карьерному росту и лидерским ролям на работе — опрос
Все больше женщин адаптировались к условиям войны. Так, 60% удается совмещать работу и личную жизнь (это на 10 процентных пунктов больше, чем в прошлом году).
Об этом говорится в исследовании компании Gradus Research, которая совместно с biaseless провела опрос «Пульс женского самочувствия», пишет work.ua.
Читайте также
В анкетировании приняли участие 1 000 украинок от 18 лет, проживающих на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий и территорий, на которых ведутся активные боевые действия).
Исследование показало, что у респонденток увеличился уровень стресса до 47%. Этот показатель вырос на 8 процентных пунктов за последние 2 года.
Читайте также
Чего не хватает
По результатам опроса, 49% женщин отметили, что больше всего им не хватает мира, а 40% — экономической стабильности.
Если говорить о личностных факторах, то 35% респонденток признались, что им не хватает уверенности в себе, 30% - смелости и решительности, а 20% - знаний.
Несмотря на это, почти половина опрошенных заявила о своей готовности к карьерному росту и лидерским ролям на работе.

Условия успешной переквалификации

  • 20% украинок уже работают или имели опыт в сферах, где традиционно доминировали мужчины: технические специальности, ІТ, склады, B2B-сектор, аварийное реагирование, топ-менеджерские или стратегические позиции в технических направлениях.
  • 76% отметили, что не работают и не работали по таким направлениям.
Потенциал
Большинство женщин (84%) оценивают свой потенциал в таких областях как высокий или умеренный.
Наибольший барьер для них — сочетание работы и семейных обязанностей. Младшие респондентки (18−24 года) чаще сталкиваются с эмоциональными препятствиями, такими как страх осуждения и пристрастность со стороны общества (41%) или дискриминация (51%).
Женщины 55+ чаще указывали на нехватку ресурсов: трудности с сочетанием работы и семьи (50%), отсутствие поддержки со стороны работодателя (33%) и обучающих программ (16%).

Смена профессии

Для того чтобы сменить профессию, женщины считают важнейшими:
  • доступ к бесплатным курсам и программам по переквалификации;
  • поддержку со стороны работодателей (обучение, наставничество);
  • гибкий график или возможность дистанционного обучения.
«Работодателям следует рассмотреть вопрос об установлении гибкого графика и поощрения для женщин, которые, несмотря на чрезмерную нагрузку заботой о семье и собственном здоровье, стремятся работать и помогать стране», — прокомментировала Евгения Близнюк, СЕО и основательница исследовательской компании Gradus Research.
Несмотря на многочисленные барьеры, украинки готовы брать на себя новые профессиональные вызовы, если получат нужную поддержку.
Место для вашей рекламы
Напомним, что женщины учредили каждый четвертый новый бизнес в Украине. В прошлом году в Украине было зарегистрировано более 7,4 тыс. новых коммерческих компаний, основателями которых стали женщины, что значительно превышает показатель 2023 года (около 6,86 тыс.). Об этом говорится в исследовании от YC.Market.
Женщины доминируют на позиции главного бухгалтера в крупнейших фирмах. Среди топ-1000 компаний по состоянию на 2024 год на 807 предприятиях (81%) главными бухгалтерами были женщины, тогда как всего в 113 компаниях (11%) — мужчин. В около 8% случаев информация о главбухе отсутствовала. Следовательно, 4 из 5 ведущих компаний страны финансовый учет доверяют именно женщинам.

Справка Finance.ua:

  • Более трех пятых топ-компаний Украины контролируются исключительно мужчинами, и только каждая тринадцатая компания исключительно женщинами. В остальных случаях либо владельцы обоих полов совместно управляют бизнесом, либо бенефициары не раскрыты.
  • Программы переквалификации для женщин: какие профессии можно овладеть бесплатно.
Храните деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

Выбрать депозит

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems