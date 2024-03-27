Как украинцы относятся к доступу налоговой к банковской тайне — Finance.ua

Как украинцы относятся к доступу налоговой к банковской тайне Сегодня 15:03 — Личные финансы

Как украинцы относятся к доступу налоговой к банковской тайне

Около 63,3% украинцев не поддерживают идею Министерства финансов Украины предоставить налоговым органам доступ к банковской тайне без решения суда.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии, сделанного по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

При этом поддерживают это предложение Минфина только 30% респондентов.

О чем идет речь? Национальная стратегия доходов на 2024−2030 годы, которую подготовило Министерство финансов Украины, предлагает отменить запрет на раскрытие налоговым органам банковской тайны о наличии и движении средств на счетах должника (налогоплательщика).

Исследование проводилось с 5 февраля по 4 марта 2024 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров были опрошены 2008 респондентов в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года, и граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года.

Справка Finance.ua:

согласно украинскому законодательству, в перечень информации, являющейся банковской тайной, входит информация как о физлицах, так и о юрлицах, также это касается информации, полученной при оценке кредитоспособности физического лица, которое намерено взять потребительский кредит у банка. Также речь идет о сведениях о банковских счетах клиентов банка; сделках, совершенных в пользу или по поручению клиента, и о совершенных сделках;

работники банка обязательно подписывают обязательства по сохранению банковской тайны. Руководители и служащие банков обязаны не разглашать и не использовать с выгодой для себя или третьих лиц конфиденциальную информацию, которая стала известна им при исполнении своих служебных обязанностей.



Детальнее о том, какие изменения готовит регулятор по части банковской тайны, мы проанализировали в статье по ссылке:

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