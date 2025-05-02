Справка о составе семьи: нужна ли она сейчас и что можно получить вместо нее — Finance.ua
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Справка о составе семьи: нужна ли она сейчас и что можно получить вместо нее

Личные финансы
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Справка о составе семьи: нужна ли она сейчас и что можно получить вместо нее
Справка о составе семьи: нужна ли она сейчас и что можно получить вместо нее
Законно ли сейчас требовать справку о составе семьи. Этот вопрос ответили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
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Ранее эту справку использовали для оформления социальных льгот, например денежного пособия:
  • в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной потери трудоспособности военнослужащих
  • в случае гибели (смерти), ранения, инвалидности
  • работникам гражданской защиты и военным для аренды жилья
  • военнослужащим при покупке жилья и т. д.
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Актуальна ли справка о составе семьи сейчас:
С 2019 года она не нужна. Законодательство не предусматривает предоставление такой справки.
Что можно получить вместо нее:
Справку о составе зарегистрированных лиц в жилом помещении.
Где получить такую ​​справку:
  • В ЦПАУ.
Какие документы необходимы:
  • паспорт
  • карта налогоплательщика
  • свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет)
  • документы на жилье (договор купли-продажи, дарение)
  • домовая книга.
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По материалам:
Finance.ua
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