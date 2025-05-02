Справка о составе семьи: нужна ли она сейчас и что можно получить вместо нее — Finance.ua

Справка о составе семьи: нужна ли она сейчас и что можно получить вместо нее
Законно ли сейчас требовать справку о составе семьи. Этот вопрос ответили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Ранее эту справку использовали для оформления социальных льгот, например денежного пособия:
- в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной потери трудоспособности военнослужащих
- в случае гибели (смерти), ранения, инвалидности
- работникам гражданской защиты и военным для аренды жилья
- военнослужащим при покупке жилья
и т. д.
Актуальна ли справка о составе семьи сейчас:
С 2019 года она не нужна. Законодательство не предусматривает предоставление такой справки.
Что можно получить вместо нее:
Справку о составе зарегистрированных лиц в жилом помещении.
Где получить такую справку:
- В ЦПАУ.
Какие документы необходимы:
- паспорт
- карта налогоплательщика
- свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет)
- документы на жилье (договор купли-продажи, дарение)
- домовая книга.
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