Справка о составе семьи: нужна ли она сейчас и что можно получить вместо нее — Finance.ua

Справка о составе семьи: нужна ли она сейчас и что можно получить вместо нее Сегодня 19:33 — Личные финансы

Справка о составе семьи: нужна ли она сейчас и что можно получить вместо нее

Законно ли сейчас требовать справку о составе семьи. Этот вопрос ответили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Ранее эту справку использовали для оформления социальных льгот, например денежного пособия:

в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной потери трудоспособности военнослужащих

в случае гибели (смерти), ранения, инвалидности

работникам гражданской защиты и военным для аренды жилья

военнослужащим при покупке жилья и т. д.

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Актуальна ли справка о составе семьи сейчас:

С 2019 года она не нужна. Законодательство не предусматривает предоставление такой справки.

Что можно получить вместо нее:

Справку о составе зарегистрированных лиц в жилом помещении.

Где получить такую ​​справку:

В ЦПАУ.

Какие документы необходимы:

паспорт

карта налогоплательщика

свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет)

документы на жилье (договор купли-продажи, дарение)

домовая книга.

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