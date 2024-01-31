Банки блокируют переводы украинцев: из-за каких операций возникнут проблемы — Finance.ua

Банки блокируют переводы украинцев: из-за каких операций возникнут проблемы Сегодня 14:05 — Личные финансы

Банки блокируют переводы украинцев: из-за каких операций возникнут проблемы

В Украине из-за переводов могут заблокировать карту и требовать документы, объясняющие такие финансовые действия. Под особое подозрение подпадают крупные онлайн-покупки, снятие крупных сумм, сделки с криптовалютой, крупные переводы.

Банки за нарушение финансового мониторинга штрафуют, потому они не просто могут проверить транзакции, а обязаны это делать. В последнее время штрафов становится все больше, рассказывает Роман Корнилюк, д.э.н., финансовый аналитик YouControl.

«Рост количества штрафов связан с глобальными трендами усиления роли финмониторинга в деятельности финансовых учреждений, усилением роли государства в экономике в условиях геоэкономической фрагментации, повышенным социальным запросом на прозрачность и подотчетность и развитием технологий автоматизированного анализа больших массивов данных. В условиях курса Украины на европейскую интеграцию требования финмониторинга и дальше будут усиливаться, если мы как общество стремимся стать частью цивилизованного и демократического мира», — отмечает Корнилюк.

Надежда Чаленко, руководитель юридического департамента YouControl, рассказывает: заблокировать карту могут даже за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, невыполненного судебного решения, просроченных штрафов и т. п. ), или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью; получение большой суммы на карту и ее выведение наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн;

транзакции на сумму 400 тыс. грн и более.

Выбрать кредитную карту непросто. Зато правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помочь нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого был создан специальный сервис.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.