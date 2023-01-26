ПФУ урезал финансирование пенсий в январе на 1 млрд грн — Finance.ua

ПФУ урезал финансирование пенсий в январе на 1 млрд грн
Пенсионный фонд Украины 25 января завершил финансирование пенсий за январь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 50,4 млрд гривен, что на 1,0 млрд гривен меньше, чем в декабре прошлого года (51,4 млрд гривен).
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
По данным пресс-службы, 9,3 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 41,1 млрд гривен через уполномоченные банки.
Читайте также
Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.
По сообщению АО «Укрпочта», по состоянию на 24 января доставлено 89,7% профинансированных сумм.
Кроме того, Пенсионным фондом направлено:
- на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа — 3,9 млрд грн,
- на страховые выплаты — 1705,1 млн грн, в том числе 804,7 млн грн — на оплату больничных.
Справка Finance.ua:
- общее количество пенсионеров — получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2023 составило 8,319 млн человек. Остальные 2,369 млн пенсионеров получали выплаты через Укрпочту;
- по данным ПФУ, средний размер пенсий составляет 4 622,59 гривны, у работающих пенсионеров — 4 837,57 гривны;
- самые высокие выплаты, в среднем, получают киевляне — 6231,49 грн. На втором месте жители Донецкой области — 5 749,01 грн, на третьем — Луганска: 5 309,44 грн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью