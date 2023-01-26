ПФУ урезал финансирование пенсий в январе на 1 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ПФУ урезал финансирование пенсий в январе на 1 млрд грн

Казна и Политика
116
ПФУ урезал финансирование пенсий в январе на 1 млрд грн
ПФУ урезал финансирование пенсий в январе на 1 млрд грн
Пенсионный фонд Украины 25 января завершил финансирование пенсий за январь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 50,4 млрд гривен, что на 1,0 млрд гривен меньше, чем в декабре прошлого года (51,4 млрд гривен).
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
По данным пресс-службы, 9,3 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 41,1 млрд гривен через уполномоченные банки.
Читайте также
Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.
По сообщению АО «Укрпочта», по состоянию на 24 января доставлено 89,7% профинансированных сумм.
Место для вашей рекламы
Кроме того, Пенсионным фондом направлено:
  • на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа — 3,9 млрд грн,
  • на страховые выплаты — 1705,1 млн грн, в том числе 804,7 млн грн — на оплату больничных.

Справка Finance.ua:

  • общее количество пенсионеров — получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2023 составило 8,319 млн человек. Остальные 2,369 млн пенсионеров получали выплаты через Укрпочту;
  • по данным ПФУ, средний размер пенсий составляет 4 622,59 гривны, у работающих пенсионеров — 4 837,57 гривны;
  • самые высокие выплаты, в среднем, получают киевляне — 6231,49 грн. На втором месте жители Донецкой области — 5 749,01 грн, на третьем — Луганска: 5 309,44 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.