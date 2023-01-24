ПФУ разработал порядок выплат пенсионерам по вкладам меценатов — как это будет работать — Finance.ua
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ПФУ разработал порядок выплат пенсионерам по вкладам меценатов — как это будет работать

Личные финансы
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ПФУ разработал порядок выплат пенсионерам по вкладам меценатов — как это будет работать
ПФУ разработал порядок выплат пенсионерам по вкладам меценатов — как это будет работать
В Украине долгое время обсуждали возможность получения уникальной выплаты пенсионерами от благотворителей. Если раньше речь шла о неопределенном будущем, то механизм разработали и представили для обсуждения и утверждения.
Проект от Пенсионного фонда был опубликован для ознакомления на сайте Федерации профсоюзов Украины, пишет портал Pro Гроші.
Речь идет о Постановлении «Порядка уплаты благотворительной пожертвования и выплате ее части пенсионерам».

Что предусматривает документ

Любой меценат может перечислить ПФУ любую сумму разового обеспечения для пожилых людей. Это можно сделать двумя путями — в виде персонализированного или обезличенного денежного взноса.
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В первом случае меценат выбирает конкретного пенсионера, который получит 70% от начисленной суммы. Остаток Пенсионный фонд распределит между всеми украинцами, которым поступает пенсионное обеспечение. При этом нужно указать личные данные человека, которого ожидает финансовая помощь, а именно:
  • фамилия, имя и отчество пенсионера;
  • дату рождения;
  • номер паспорта гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
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Не позднее чем через месяц после поступления благотворительного взноса, деньги включат в документы для выплаты. Их можно будет получить согласно датам выдачи пенсии. Если же меценат выбирает второй вид, то есть обезличенное пособие, все средства станут частью общего бюджета Пенсионного фонда и будут распределены между всеми пенсионерами.

Что известно о введении накопительной пенсии

В Украине долго идут дискуссии о введении накопительной пенсионной системы. Правительство активно работает над разработкой механизма, чтобы удачно реализовать замысел. Замминистра социальной политики Дария Марчак назвала две основные причины, почему накопительную систему обязательно нужно воплотить в жизнь.
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Первая причина — угрожающе низкое соотношение между трудоспособными лицами и пенсионерами. Чтобы обеспечить высокие пенсионные выплаты, нужно по меньшей мере трое взрослых украинцев, которые будут платить налоги с заработной платы. Однако по состоянию на 2023 год это соотношение составляет 1:1, что очень мало. Выходит, в будущем будут либо низкие пенсии, либо высокий единый социальный взнос.
Вторая причина — очень быстро уменьшается коэффициент замещения, то есть процент от текущей заработной платы, который в дальнейшем нужно будет уплачивать в виде налога для проведения пенсионных выплат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Pro Гроші
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