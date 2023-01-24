ПФУ разработал порядок выплат пенсионерам по вкладам меценатов — как это будет работать Сегодня 08:02 — Личные финансы

ПФУ разработал порядок выплат пенсионерам по вкладам меценатов — как это будет работать

В Украине долгое время обсуждали возможность получения уникальной выплаты пенсионерами от благотворителей. Если раньше речь шла о неопределенном будущем, то механизм разработали и представили для обсуждения и утверждения.

Проект от Пенсионного фонда был опубликован для ознакомления на сайте Федерации профсоюзов Украины, пишет портал Pro Гроші.

Речь идет о Постановлении «Порядка уплаты благотворительной пожертвования и выплате ее части пенсионерам».

Что предусматривает документ

Любой меценат может перечислить ПФУ любую сумму разового обеспечения для пожилых людей. Это можно сделать двумя путями — в виде персонализированного или обезличенного денежного взноса.

Читайте также Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на начало 2023 года

В первом случае меценат выбирает конкретного пенсионера, который получит 70% от начисленной суммы. Остаток Пенсионный фонд распределит между всеми украинцами, которым поступает пенсионное обеспечение. При этом нужно указать личные данные человека, которого ожидает финансовая помощь, а именно:

фамилия, имя и отчество пенсионера;

дату рождения;

номер паспорта гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Читайте также Сколько нужно отчислять из зарплаты для получения достойной пенсии

Не позднее чем через месяц после поступления благотворительного взноса, деньги включат в документы для выплаты. Их можно будет получить согласно датам выдачи пенсии. Если же меценат выбирает второй вид, то есть обезличенное пособие, все средства станут частью общего бюджета Пенсионного фонда и будут распределены между всеми пенсионерами.

Что известно о введении накопительной пенсии

В Украине долго идут дискуссии о введении накопительной пенсионной системы. Правительство активно работает над разработкой механизма, чтобы удачно реализовать замысел. Замминистра социальной политики Дария Марчак назвала две основные причины, почему накопительную систему обязательно нужно воплотить в жизнь.

Первая причина — угрожающе низкое соотношение между трудоспособными лицами и пенсионерами. Чтобы обеспечить высокие пенсионные выплаты, нужно по меньшей мере трое взрослых украинцев, которые будут платить налоги с заработной платы. Однако по состоянию на 2023 год это соотношение составляет 1:1, что очень мало. Выходит, в будущем будут либо низкие пенсии, либо высокий единый социальный взнос.

Вторая причина — очень быстро уменьшается коэффициент замещения, то есть процент от текущей заработной платы, который в дальнейшем нужно будет уплачивать в виде налога для проведения пенсионных выплат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Pro Гроші По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.