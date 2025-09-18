ПФУ напомнил, что нужно сделать до 1 октября
До 1 октября украинцам, получающим жилищную субсидию, необходимо обновить информацию о своем домохозяйстве, если в нем произошли изменения.
Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.
По словам представителей ПФУ, большинство получателей субсидий не должны волноваться — в случае отсутствия изменений в составе семьи, доходах или перечня коммунальных услуг, перерасчет произойдет автоматически.
Однако те граждане, у которых изменились жизненные обстоятельства: например, кто переехал, сменил место работы, добавил новую услугу или сменил поставщика, должны обязательно подать новое заявление.
Сделать это можно несколькими способами:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦПАУ,
- онлайн через портал электронных услуг ПФУ,
- через приложение «Дія», а также по почте для отдельных категорий, в частности пенсионеров в сельской местности.
В ПФУ отмечают, что если обновление не будет совершено до 1 октября, субсидию могут назначить только с момента обращения, а не с начала отопительного сезона. Это означает, что часть пособия может быть утрачена.
