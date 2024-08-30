Первый индустриальный парк получил 150 млн грн от государства — Finance.ua

Первый индустриальный парк получил 150 млн грн от государства
Первый индустриальный парк получил финансирование по государственной программе стимулирования развития индустриальных парков в рамках политики «Сделано в Украине».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Программа предусматривает финансирование до 150 млн грн для обеспечения строительства необходимой инфраструктуры. Денежные средства предоставляются на безвозвратной основе, покрывая до 50% сметной стоимости работ, таких как обустройство территории или строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.
Также программа предусматривает компенсацию до 50% стоимости присоединения к электросетям. Для деоккупированных территорий государство покрывает 80% стоимости.
Первым такое финансирование получил индустриальный парк в Днепре. Управляющая компания парка обратилась с запросом на выделение 150 миллионов гривен из необходимых 326,9 миллионов для строительства трансформаторной подстанции.
«Запуск программы государственного стимулирования индустриальных парков является важным шагом на пути восстановления и развития промышленного потенциала Украины и одним из ключевых компонентов политики „Сделано в Украине“. Программа способствует привлечению инвестиций в реальный сектор, предоставляя инвесторам поддержку. А они создают новые рабочие места и платят налоги. Подсчеты показывают, что 1 гектар индустриального парка позволяет создать 50 новых рабочих мест, а $1 государственных инвестиций в инфраструктуру индустриальных парков привлечь $6 дополнительных частных инвестиций», — отметила министерка экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, программа предусматривает предохранители и четкие требования к заявителям, что гарантирует эффективное использование средств.
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Для защиты интересов государства установлены меры предосторожности: заявители обязаны в течение трех лет построить на территории парка не менее 5000 квадратных метров промышленных зданий и привлечь по меньшей мере двух участников.
Финансирование осуществляется через эскроу-счета в государственных банках, что позволяет выбрать наиболее удобный банк для обслуживания.
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Поддержка государственных банков обеспечивает прозрачность процесса финансирования и позволяет предприятиям выбрать наиболее удобные условия обслуживания.
В этом году в государственном бюджете были впервые заложены средства для стимулирования индустриальных парков. Эта инициатива стала ответом на вызовы, вызванные полномасштабным вторжением россии. В общей сложности, на эту программу в бюджете Украины предусмотрен один миллиард гривен.
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