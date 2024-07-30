Количество работающих индустриальных парков в Украине в 2024 г. может возрасти — эксперт Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Количество работающих индустриальных парков в Украине в 2024 г. может возрасти — эксперт

Количество работающих индустриальных парков (ИП) в Украине к концу 2024 года может увеличиться по меньшей мере до 20 (на сегодняшний день уже работают 15), а в 2025 году их может работать не менее 30, считает CEO группы компаний «Индустриальные парки Украины» Валерий Кирилко.

«Тренды таковы, что количество работающих парков увеличится значительно. Поэтому не совсем правильно говорить, что из 86 зарегистрированных парков работают только 15, ведь нужно разделять их историю до начала полномасштабного вторжения и после. До начала войны (первый квартал 2022 года) из зарегистрированных 62 парков работали только четыре, а сейчас уже 15», — рассказал Кирилко агентству «Интерфакс-Украина».

В то же время он уточнил, что работающим парк считается при наличии сетей хотя бы одного построенного объекта (склада или промышленного), управляющей компании и хотя бы одного действующего предприятия.

Кирилко подчеркнул, что до войны, хотя и существовал принятый еще в 2013 году закон об ИП, по существу не было никаких стимулирующих факторов для их развития, отсутствовала финансовая и техническая поддержка от государства. Например, при необходимости в 4,5 млрд грн на сети за восемь лет (с года принятия закона) было выделено всего 6 млн грн на реконструкцию одной сети, а 96 млн грн инвестиций, о которых свидетельствовала статистика Минэкономики, — это были частные инвестиции двух парков.

«И те четыре парка, которые развивались до войны — это частные: „Белая Церковь“, „Коростень“, „Соломоново“ и „Винницкий кластер холодильного машиностроения“. У них были построенные объекты, резиденты. И здесь парадокс: количество резидентов было там даже больше, чем было зарегистрировано в Минэкономики, потому что многим работающим предприятиям было неинтересно регистрироваться как резидент», — рассказал эксперт.

Кроме того, отмечает он, планировалось, что создание ИП будут инициировать именно громады, которые привлекали бы управляющую компанию с инвестициями и резидентами. Однако ни одной профессиональной управляющей компании так и не появилось, а у громады бюджетов нет — 70% из них «сидят» на субвенциях, которые распределены еще до их поступления.

«То есть не было ресурсов, людей, понимания маркетинга, продвижения. И единственное, что могли громады, это зарегистрировать индустриальный парк, а без заинтересованности частного бизнеса эта тема не двигалась», — рассказывает Кирилко.

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