Правительство зарегистрировало два новых индустриальных парка — Finance.ua

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Правительство зарегистрировало два новых индустриальных парка

Фондовый рынок
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Кабинет Министров принял решение внести парки «Сокиряны Индастри ХАБ» и «КИТ» в Реестр индустриальных парков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Отмечается, что индустриальный парк «Сокиряны Индастри ХАБ» будет работать на территории г. Сокиряны в Черновицкой области. На его территории разместятся предприятия по производству строительных материалов, строительных металлических конструкций и изделий, электрического оборудования и другой технической продукции.
Общий размер инвестиций индустриального парка «Сокиряны Индастри ХАБ» может составить 620 млн грн в период с 2024 по 2026 годы — инвесторами станут компании из ОАЭ и Германии.
На территории индустриального парка «КИТ» будут функционировать предприятия перерабатывающей промышленности, в частности производства пластмассовых строительных изделий, металлических дверей и окон и т. д.
Индустриальный парк «КИТ» планирует привлечь на строительство частные и кредитные средства в сумме 1,75 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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