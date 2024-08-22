Во Львовской области появится новый индустриальный парк — Finance.ua

Во Львовской области появится новый индустриальный парк
Новый индустриальный парк «Технологий и бизнеса» появится в Новояворовской территориальной громаде Львовской области.
Решение о включении этого парка в Реестр индустриальных (промышленных) парков Правительство приняло на заседании 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Что это даст
Появление новых индустриальных парков обеспечивает население рабочими местами и увеличивает производство украинской продукции. Парк «Технологий и бизнеса» во Львовской области создаст до 450 рабочих мест в перерабатывающей промышленности. В частности, это производство товаров с высокой добавленной стоимостью — компьютеры, электрона и оптическая продукция, электрическое оборудование.
Развитие индустриальных парков является составляющей частью экономической политики «Сделано в Украине», направленной на развитие именно украинского производителя", — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.
Индустриальные парки в Украине
Теперь в Украине зарегистрирован уже 91 индустриальный парк. В частности, в 2024 году это 23-й парк, который внесен в Реестр индустриальных (промышленных) парков.
Инициатором создания индустриального парка «Технологий и бизнеса» является Новояворовский городской совет. На развитие парка предусматривается привлечь 210,5 млн грн инвестиций за счет участников-инвесторов, а на обустройство парка — 1,4 млн грн из местного бюджета.
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Включение индустриального парка в Реестр дает право на государственное стимулирование, на которое в бюджете на 2024 год заложено 1 млрд грн. Речь идет о компенсации затрат на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и расходов на подключение к электрическим сетям, налоговые и таможенные льготы и прочее.
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