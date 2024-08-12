Около 1250 рабочих мест и 3,6 млрд грн инвестиций. В Украине зарегистрировали два новых индустриальных парка — Finance.ua
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Около 1250 рабочих мест и 3,6 млрд грн инвестиций. В Украине зарегистрировали два новых индустриальных парка

Казна и Политика
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Около 1250 рабочих мест и 3,6 млрд грн инвестиций. В Украине зарегистрировали два новых индустриальных парка
Около 1250 рабочих мест и 3,6 млрд грн инвестиций. В Украине зарегистрировали два новых индустриальных парка
Кабинет Министров принял решение о включении парков «Ма'Рижаны» и «Добросин Инвест Парк» в Реестр индустриальных парков. Около 1250 новых рабочих мест будут созданы в Житомирской и Львовской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Таким образом, в Реестр индустриальных парков включено 88 парков.

«Ма'Рижаны»

Индустриальный парк «Ма'Рижаны» будет работать на территории Хорошевской территориальной громады Житомирского района Житомирской области.
На площади 30,2 га разместятся предприятия перерабатывающей промышленности — производство текстиля, нетканых и строительных материалов, а также ведение научно-технической деятельности.
Концепция парка предполагает создание 750 рабочих мест и инвестиции, общим объемом около 2 млрд грн.

«Добросин Инвест Парк»

Индустриальный парк «Добросин Инвест Парк» расположен в с. Добросин Львовского района Львовской области.
На площади 14,6 га будут работать предприятия легкой промышленности по изготовлению пластмассовых и металлических изделий, пищевой продукции, деревообработки и других видов деятельности.
Концепция парка предусматривает создание до 500 новых рабочих мест и привлечение 1,6 млрд грн инвестиций.
По материалам:
Finance.ua
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