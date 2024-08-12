Около 1250 рабочих мест и 3,6 млрд грн инвестиций. В Украине зарегистрировали два новых индустриальных парка — Finance.ua

Около 1250 рабочих мест и 3,6 млрд грн инвестиций. В Украине зарегистрировали два новых индустриальных парка Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Около 1250 рабочих мест и 3,6 млрд грн инвестиций. В Украине зарегистрировали два новых индустриальных парка

Кабинет Министров принял решение о включении парков «Ма'Рижаны» и «Добросин Инвест Парк» в Реестр индустриальных парков. Около 1250 новых рабочих мест будут созданы в Житомирской и Львовской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Таким образом, в Реестр индустриальных парков включено 88 парков.

«Ма'Рижаны»

Индустриальный парк «Ма'Рижаны» будет работать на территории Хорошевской территориальной громады Житомирского района Житомирской области.

На площади 30,2 га разместятся предприятия перерабатывающей промышленности — производство текстиля, нетканых и строительных материалов, а также ведение научно-технической деятельности.

Концепция парка предполагает создание 750 рабочих мест и инвестиции, общим объемом около 2 млрд грн.

«Добросин Инвест Парк»

Индустриальный парк «Добросин Инвест Парк» расположен в с. Добросин Львовского района Львовской области.

На площади 14,6 га будут работать предприятия легкой промышленности по изготовлению пластмассовых и металлических изделий, пищевой продукции, деревообработки и других видов деятельности.

Концепция парка предусматривает создание до 500 новых рабочих мест и привлечение 1,6 млрд грн инвестиций.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.