Перспективы и задачи: что ждет небанковский финансовый рынок в 2024 году — Finance.ua

Перспективы и задачи: что ждет небанковский финансовый рынок в 2024 году
По данным ежеквартального Обзора Национального банка Украины, в ІV квартале 2023 года значительно выросли объемы услуг страховщиков жизни, однако объемы активов других финучреждений и основных финансовых услуг за квартал уменьшились.
Об этом идет речь на сайте регулятора.
В НБУ поделились цифрами по сегментам.
Страховые компании
Объем активов рисковых страховщиков остался практически постоянным. Активы страховщиков жизни выросли на 4% за квартал и на 17% за год.
Премии по страхованию жизни значительно выросли как за квартал, так и за год: на 22% и 19% соответственно.
Лидерство по объему страховых премий среди других рисковых видов сохранили автомобильные виды страхования (КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта»). В целом сектор был прибыльным.
Кредитные союзы
Объем активов кредитных союзов в ІV квартале несколько вырос, в то же время в целом за год сократился на 2%.
Заявленная средняя доля просроченной более чем на 90 дней основной суммы кредитов снизилась за квартал на 2 и. п. до 26%.
Несмотря на операционную неэффективность, кредитные союзы получили умеренную прибыль за счет снижения резервов под кредитные убытки.
Перспективы и задачи небанковского финрынка в этом году?
Изменения в законодательство о микрокредитовании и присоединении финансовых компаний и кредитных союзов к участникам Кредитного реестра будут способствовать более взвешенному кредитованию.
Страховщики проведут «пилотный проект» оценки качества активов — дополнительный аудиторский отчет должен быть предоставлен до 30 июня 2024 года.
Продолжается переходный период для приведения участниками рынка своей деятельности в соответствие требованиям обновленного законодательства для небанковских финучреждений. Их соблюдение — залог устойчивости и дальнейшего развития рынка.
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Напомним, второй квартал подряд финкомпании наращивали кредитование. Объем предоставленных кредитов в IV квартале вырос на 10,7% благодаря новым кредитам бизнесу и населению.
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