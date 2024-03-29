НБУ изменил порядок выполнения межбанковских платежных операций — Finance.ua

НБУ изменил порядок выполнения межбанковских платежных операций Сегодня 09:03 — Валюта

НБУ изменил порядок выполнения межбанковских платежных операций

Национальный банк с 29 марта обновил порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте через систему электронных платежей Национального банка (СЭП).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Что меняется

НБУ внес изменения в постановление от 3 марта 2023 г. № 16 «Об утверждении Инструкции о выполнении межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте».

В частности, Национальный банк отсрочил срок вступления в силу пункта 58 Инструкции № 16 об обязанности участника СЭП зачислить средства по платежной операции на счет получателя в течение часа с момента зачисления этих средств на технический счет этого участника СЭП в Центре обработки СЭП (ЦОСЭП) с 1 мая 2024 на 1 января 2025 года.

Зачем это необходимо

Такая отсрочка позволит участникам СЭП осуществить необходимые доработки систем автоматизации и перестроить соответствующие бизнес-процессы для обеспечения выполнения указанного требования.

Кроме того, в изменениях к Инструкции по выполнению межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте предусмотрено:

1) расширение перечня исключений из обязанности участника СЭП обеспечить зачисление средств по платежной операции на счет получателя в течение часа исключениями относительно:

предварительного зачисления средств по платежной операции на отдельный счет, определенный нормативно-правовым актом Национального банка по мерам защиты и определению порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, с целью обеспечения выполнения участником СЭП функций агента валютного надзора за соответствием осуществляемых операций валютному законодательству Украины;

выполнение участником СЭП технологических работ для обслуживания системы автоматизации участника СЭП, в результате которых платежная операция не может быть завершена в установленный срок, при условии, что выполнение таких технологических работ осуществляется во времена наименьшей активности платежных операций клиентов и о них предварительно уведомлены ЦОСЭП и клиенты с указанием даты и времени их проведения и ожидаемой продолжительности выполнения;

2) установление обязанности для небанковского предоставлятеля платежных услуг для включения информации о нем в справочник небанковских предоставителей платежных услуг обеспечить соответствующую адаптацию его программно-технических средств к технологии работы СЭП и получить:

от Национального банка подтверждение полного взаимодействия с банком / филиалом банка — участником СЭП, в котором ему открыт расчетный счет на стенде СЭП;

от банка / филиала банка — участника СЭП, в котором ему открыт расчетный счет, подтверждение полного взаимодействия с указанным банком / филиалом банка — участником СЭП.

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