Сколько средств удалось получить от продажи ОВГЗ за 2024 год — статистика НБУ Сегодня 14:24 — Фондовый рынок

Сколько средств удалось получить от продажи ОВГЗ за 2024 год — статистика НБУ

С начала 2024 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 120 млрд грн в эквиваленте, а в течение военного положения — почти 938 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«В течение трех месяцев 2024 года Правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 69 024,6 млн грн, $763,6 млн и 514,2 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 26 122,9 млн грн, $810,9 млн и 555,5 млн евро», — говорится в сообщении.

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В январе-марте 2024 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 39 250,9 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в марте — на 19 132,8 млн грн в эквиваленте.

В целом с начала полномасштабной войны до 31 марта 2024 года правительством на первичных аукционах было привлечено 623 200,3 млн грн, $6 380,9 млн и 2 227,3 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 455 494,7 млн ​​грн, $6 946,5 млн и 1 806,1 млн евро.

Статистика по военным ОВГЗ

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. На 1 апреля 2024 года он составлял:

50 920,6 млн грн, или 27,0% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 марта — 51 886,9 млн грн, или 29,2%);

$1 340,6 млн, или 57,8% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (на 1 марта — $1 187,3 млн, или 51,6%);

109,9 млн евро, или 18,2% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 марта -106,2 млн евро или 17,5%).

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Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 апреля 2024 составил 107,8 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 48,0 млрд грн в эквиваленте на 1 апреля 2023 года — рост более чем в 2,2 раза.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 апреля 2024 составил 14 607,4 млн грн, $23,6 млн и 0,1 млн евро, увеличившись за год (по сравнению с 01.04.2023) более чем вдвое.

Министерство финансов в марте 2024 года погасило военные ОВГЗ на сумму 15 933,4 млн грн и $262,4 млн.

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