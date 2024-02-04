ОВГЗ стали инструментом управления ликвидностью для украинцев — мнение экспертов — Finance.ua
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ОВГЗ стали инструментом управления ликвидностью для украинцев — мнение экспертов

Личные финансы
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В начале полномасштабного вторжения рф покупка ОВГЗ воспринималась преимущественно как моральная поддержка ВСУ. Сейчас это стало удобным и доходным инструментом управления собственными сбережениями.
Об этом рассказали эксперты в ходе круглого стола «Финансовый и валютный рынок Украины в 2024 году: прогнозы и перспективы», проведенного «Финансовым клубом».
«В 2022 году ОВГЗ были больше социальной функцией поддержки армии, но сейчас мы наблюдаем в модели поведения клиентов, что это уже инструмент для сбережений и активного управления своей ликвидностью», — заявила директор по рынкам капитала Сенс Банка Татьяна Попович.
По ее словам, этому способствовали как государство, введя продажу ОВГЗ через приложение «Дія», так и увеличение уровня финансовой грамотности граждан, привыкших только к депозитам.
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«Но основной фактор — это приход на рынок банков и компаний с торговлей ОВГЗ через приложение. Это действительно быстро — в приложении открыть и вложить деньги в помощь ВСУ», — убеждена она.
Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что правительству следовало бы активнее продвигать ОВГЗ.
«Средства, которые есть у граждан и предприятий, могут быть использованы как ресурсы для противостояния врагу. И для финансирования оборонки можно гораздо активнее использовать сбережения, которые есть и у юрлиц».
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Даже компании с западным капиталом могли бы больше покупать ОВГЗ.
«Мы остаемся весьма оптимистичными по отношению к рынку внутренних привлечений, поскольку для государственного бюджета это значительное покрытие дефицита. И как показала прошлая практика, это достаточно надежный источник при поддержке макроэкономической стабильности, а мы ее продолжим поддерживать», — уверяет директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский
По материалам:
Фінансовий клуб
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