С начала полномасштабной войны интерес украинцев к ОВГЗ возрос более чем в 2 раза — Finance.ua

С начала полномасштабной войны интерес украинцев к ОВГЗ возрос более чем в 2 раза Сегодня 08:36

С начала полномасштабной войны интерес украинцев к ОВГЗ возрос более чем в 2 раза

Интерес граждан и представителей бизнеса к инвестированию в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с начала полномасштабного вторжения рф в Украину заметно возрос. Об этом рассказали в Минфине.

В частности, объем вложений юридических лиц увеличился в течение этого периода более чем в 1,7 раза — до 139 млрд грн. А физических лиц — более чем в 2 раза — до 53,3 млрд грн.

В то же время с момента запуска 3 октября 2022 года возможности покупки военных облигаций в «Дії» приобрели через это приложение бумаг уже более 2,8 млрд грн.

Одна из основных причин роста — привлекательность таких инвестиций, ведь доходность ОВГЗ значительно превышает официальный уровень инфляции. Например, по результатам декабря 2023 года реальная средневзвешенная доходность облигаций в гривне (за минусом официальной инфляции) составила 12,1% в годовом измерении.

В целом с начала военного положения удалось привлечь на финансирование государственного бюджета путем выпуска ОВГЗ почти 1232,9 млрд грн в эквиваленте. Из которых за 2023 год было привлечено 552,6 млрд грн в эквиваленте, в том числе 388,5 млрд грн, 3,7 млрд долл. США, 735,8 млн евро.

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В то же время, объем погашений ОВГЗ в течение 2023 года составил 369,8 млрд грн в эквиваленте, в том числе 225,1 млрд гривен, 3,3 млрд долларов и 582,2 млн евро.

Таким образом, по итогам 2023 года чистое привлечение средств составило 163,4 млрд грн, 370,4 млн долларов и 153,6 млн евро.

Уровень рефинансирования (rollover) внутреннего долга составил 150%. При этом 172,6% - для ОВГЗ в гривне, 111,2% - для ОВГЗ в долларах США и 126,4% - для ОВГЗ в евро.

В целом, в структуре держателей ОВГЗ наибольшую долю продолжает держать НБУ (43,5%) и банковский сектор (41,5%). Далее следуют — юридические лица (8,8%), физические лица (3,4%), нерезиденты (2,7%) и территориальные громады (0,1%).

Напоминаем, что ключевыми источниками финансирования ВСУ являются налоговые и неналоговые внутренние поступления, а также выпуск облигаций внутреннего государственного займа. Поэтому приобщайтесь к инвестициям в ОВГЗ. Удобные цифровые решения для приобретения облигаций, рыночная доходность, превышающая инфляционные ожидания, и 100% гарантия возврата средств от государства, делают государственные облигации наиболее привлекательным инструментом на рынке.

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