Военные облигации в «Дія»: сколько денег уже заработали украинцы — Finance.ua

Военные облигации в «Дія»: сколько денег уже заработали украинцы
Украинцы, которые приобрели военные облигации в приложении «Дія», получили уже более 44,8 миллиона гривен прибыли.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
«Военные облигации — это ценные бумаги. Каждая облигация — это оружие и техника для наших защитников. Покупая их, вы даете государству взаймы средства и обратно получаете их с процентами. То есть поддерживаете страну и зарабатываете. Украинцы получили уже 44,8+ миллиона гривен прибыли от покупки военных облигаций в «Дія», — говорится в сообщении.
Стоимость одной облигации — от 940 грн, а максимальная годовая прибыль — 18%.
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В «Дія» сейчас доступны следующие облигации:
- Евпатория;
- Симферополь;
- Ялта;
- Новая Каховка;
- Севастополь.
Чтобы приобрести облигацию, необходимо:
- зайти в «Дія»;
- на главном экране нажать на Военные облигации;
- выбрать облигацию, партнера и количество;
- подписать и оплатить;
- Облигация в течение 3 дней появится в приложении.
«Это как донат, но с выгодой. Покупайте облигации в „Дія“, поддерживайте государство и зарабатывайте», — добавил Федоров.
Напомним, что о сохранении собственных сбережений нужно позаботиться заранее и тщательно подобрать необходимые инструменты. Важно учитывать свои финансовые цели и готовность к риску при выборе инструментов для сохранения сбережений.
Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как купить
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