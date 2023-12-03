Военные облигации в «Дія»: сколько денег уже заработали украинцы — Finance.ua

Военные облигации в «Дія»: сколько денег уже заработали украинцы Сегодня 10:10 — Личные финансы

Военные облигации в «Дія»: сколько денег уже заработали украинцы

Украинцы, которые приобрели военные облигации в приложении «Дія», получили уже более 44,8 миллиона гривен прибыли.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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«Военные облигации — это ценные бумаги. Каждая облигация — это оружие и техника для наших защитников. Покупая их, вы даете государству взаймы средства и обратно получаете их с процентами. То есть поддерживаете страну и зарабатываете. Украинцы получили уже 44,8+ миллиона гривен прибыли от покупки военных облигаций в «Дія», — говорится в сообщении.

Стоимость одной облигации — от 940 грн, а максимальная годовая прибыль — 18%.

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В «Дія» сейчас доступны следующие облигации:

Евпатория;

Симферополь;

Ялта;

Новая Каховка;

Севастополь.

Чтобы приобрести облигацию, необходимо:

зайти в «Дія»;

на главном экране нажать на Военные облигации;

выбрать облигацию, партнера и количество;

подписать и оплатить;

Облигация в течение 3 дней появится в приложении.

«Это как донат, но с выгодой. Покупайте облигации в „Дія“, поддерживайте государство и зарабатывайте», — добавил Федоров.

Напомним, что о сохранении собственных сбережений нужно позаботиться заранее и тщательно подобрать необходимые инструменты. Важно учитывать свои финансовые цели и готовность к риску при выборе инструментов для сохранения сбережений.

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