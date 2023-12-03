Военные облигации в «Дія»: сколько денег уже заработали украинцы — Finance.ua
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Военные облигации в «Дія»: сколько денег уже заработали украинцы

Личные финансы
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Военные облигации в «Дія»: сколько денег уже заработали украинцы
Военные облигации в «Дія»: сколько денег уже заработали украинцы
Украинцы, которые приобрели военные облигации в приложении «Дія», получили уже более 44,8 миллиона гривен прибыли.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
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«Военные облигации — это ценные бумаги. Каждая облигация — это оружие и техника для наших защитников. Покупая их, вы даете государству взаймы средства и обратно получаете их с процентами. То есть поддерживаете страну и зарабатываете. Украинцы получили уже 44,8+ миллиона гривен прибыли от покупки военных облигаций в «Дія», — говорится в сообщении.
Стоимость одной облигации — от 940 грн, а максимальная годовая прибыль — 18%.
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В «Дія» сейчас доступны следующие облигации:
  • Евпатория;
  • Симферополь;
  • Ялта;
  • Новая Каховка;
  • Севастополь.
Чтобы приобрести облигацию, необходимо:
  • зайти в «Дія»;
  • на главном экране нажать на Военные облигации;
  • выбрать облигацию, партнера и количество;
  • подписать и оплатить;
  • Облигация в течение 3 дней появится в приложении.
«Это как донат, но с выгодой. Покупайте облигации в „Дія“, поддерживайте государство и зарабатывайте», — добавил Федоров.
Напомним, что о сохранении собственных сбережений нужно позаботиться заранее и тщательно подобрать необходимые инструменты. Важно учитывать свои финансовые цели и готовность к риску при выборе инструментов для сохранения сбережений.

Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как купить

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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