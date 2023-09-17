ТОП-5 излюбленных облигаций украинцев — Finance.ua

ТОП-5 излюбленных облигаций украинцев Сегодня 20:52 — Казна и Политика

Покупка ОВГЗ среди физических лиц набирает обороты. Несмотря на летний сезон, которому обычно присуще снижение инвестиционной активности, размер портфеля ОВГЗ у физических лиц продолжил расти.

По результатам лета он достиг почти 49,3 млрд гривен (в начале года этот показатель составлял 30 млрд гривен), и впервые в истории обогнал объем портфеля нерезидентов, что составляет 49,1 млрд гривен. А вот распределение между вкладами в гривневые и валютные ОВГЗ почти не изменилось. Украинцы пока что предпочитают инвестиции в валютные бумаги, которые на 1,6 млрд гривен превысили вложения в гривневые облигации.

То есть 48% от общего объема вложений в ОВГЗ украинцы инвестировали в бумаги, номинированные в национальной валюте, и, соответственно, 52% — в валютные, преимущественно долларовые, более доступные, ликвидные и с более высокой доходностью, сравнивая с евро

Топ-5 ОВГЗ лета

Можно выделить топ-5 ОВГЗ, которые пользовались наибольшим спросом летом.

На первом месте военные ОВГЗ с погашением в январе 2025 года. Инвесторы предпочли именно эти бумаги за счет оптимального сочетания срока и доходности — а именно: 1,5-летние бумаги под 19,15%.

На втором месте — военные ОВГЗ с погашением в сентябре 2023 года. Доходность по ним была в диапазоне от 14,5% до 12%. Большинство инвесторов при первой покупке часто пренебрегают доходностью и выбирают кратчайшее погашение, чтобы понять механику работы с инструментом. То есть мы видим и далее, что портфель ОВГЗ у физических лиц растет за счет новых инвесторов, а не наращивания портфеля уже имеющихся клиентов.

На третьем месте — обычные ОВГЗ с погашением в ноябре 2023 года. Мотивы покупки — почти те же. Но у этих бумаг больше доходность — на уровне 16,5%.

На четвертом месте — обычные, не военные облигации, с самым долгим сроком погашения — в 2027 году. Эти бумаги торговались с доходностью от 20 до 19,75%.

И замыкают топ-5 — военные ОВГЗ с конечным сроком обращения в июне 2024 года под 18%.

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