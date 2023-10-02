Минфин 3 октября будет размещать военные облигации в гривне — Finance.ua

Минфин 3 октября будет размещать военные облигации в гривне Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Минфин 3 октября будет размещать военные облигации в гривне

Министерство финансов 3 октября разместит военные облигации в гривне.

Об этом говорится в сообщении Минфина

Облигации в гривне имеют сроки обращения 364, 623 и 1127 дней.

Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.

До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября — 44,5 млн гривен.

Ранее Минфин сообщил, что военные облигации — это, прежде всего, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.

Министерство финансов выполнило план по займам в государственный бюджет на 67,3% и привлекло 1 261,1 млрд гривен в 2022 году.

Українські Новини По материалам:

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