Что будет со ставками по ОВГЗ: в ICU дали прогноз на первую половину 2024 года — Finance.ua

Что будет со ставками по ОВГЗ: в ICU дали прогноз на первую половину 2024 года Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Что будет со ставками по ОВГЗ: в ICU дали прогноз на первую половину 2024 года

В ближайшие месяцы не произойдет заметного снижения ставок по ОВГЗ, потому что этот тренд уже отыграл во втором полугодии 2023 года в ответ на постепенное снижение учетной ставки НБУ.

Об этом в комментарии Delo.ua рассказал глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

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Аналитик ожидает, что до конца 2024-го ставки по ОВГЗ будут составлять:

около 15,5% - для коротких выпусков до 12 месяцев,

17−17,5% - для более длинных бумаг.

Для сравнения: в начале 2023 года ставки по длинным ОВГЗ находились на уровне 19−21%.

В ICU считают, что в январе-феврале может быть небольшая коррекция ставок в ответ на снижение учетной ставки НБУ в декабре, но в дальнейшем падение доходности ОВГЗ приостановится до второй половины 2024 года.

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В прошлом году из-за резкого замедления инфляции в 2023 году НБУ постепенно снижал учетную ставку, дойдя с 25% до 15%. Ваврищук говорит, что в ближайшее время у регулятора уже мало возможностей для дальнейшего снижения ставки.

«НБУ будет оставаться консервативным в своих решениях и не будет делать новых шагов по крайней мере до второй половины 2024-го. Высокий уровень учетной ставки должен поддержать высокие коммерческие ставки по гривневым инструментам, чтобы создать для домохозяйств и бизнеса достаточно стимулов удерживать собственные сбережения в гривне. Это важная предпосылка для медленной контролируемой девальвации гривны, которую, по нашему мнению, будет проводить НБУ в этом году», — объясняет эксперт.

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По оценкам ICU, НБУ может символически снизить ставку на 100−200 б.п. только во второй половине 2024 года, если инфляция и ситуация на валютном рынке будут оставаться под контролем.

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