Нацбанк расширяет список бенчмарк-ОВГЗ, которые банки могут включать в покрытие обязательных резервов — Finance.ua

Нацбанк расширяет список бенчмарк-ОВГЗ, которые банки могут включать в покрытие обязательных резервов Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

Нацбанк расширяет список бенчмарк-ОВГЗ, которые банки могут включать в покрытие обязательных резервов

Национальный банк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Так, с 11 июня банкам предоставлена возможность включать в покрытие обязательных резервов бенчмарк-ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000227490. Добавленный выпуск ценных бумаг впервые размещался Министерством финансов Украины на первичных аукционах 2 мая 2023 года.

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По оценкам Национального банка, такой шаг будет способствовать дальнейшему увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что позволит избежать прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком в 2023 году.

Список бенчмарк-ОВГЗ определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов. С 11 июня 2023 года он будет включать семь выпусков ценных бумаг, шесть из которых были определены в январе-марте 2023 года (UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193 та UA4000227201).

Справка Finance.ua:

с 11 января 2023 года банки получили возможность покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет определенного перечня бенчмарк-ОВГЗ;

в то же время у этого правила есть исключение: механизм покрытия бенчмарк-ОВГЗ не распространяется на часть резервов, которую банки формируют в связи с повышением нормативов обязательного резервирования по отдельным видам средств физических лиц с 11 марта и 11 мая.

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