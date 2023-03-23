НБУ разрешил инвесторам вывести за границу только проценты по украинским ОВГЗ — Finance.ua
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НБУ разрешил инвесторам вывести за границу только проценты по украинским ОВГЗ

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Национальный банк Украины отменил свое решение с мая прошлого года, которым иностранным инвесторам разрешалось переводить за границу средства, которые будут получены после 1 апреля 2023 года в связи с погашением облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В то же время, НБУ разрешил иностранным инвесторам переводить за границу средства, полученные от уплаты процентов по ОВГЗ, после 1 апреля 2023 года.
Решение принято «с учетом консультаций с Международным валютным фондом и Министерством финансов Украины».
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По оценкам НБУ, объем уплаты процентов по ОВГЗ перед инвесторами-нерезидентами в период с 1 апреля и до конца 2023 года составит около 120 млн долларов. Соответствующая сумма может увеличиться в случае дополнительной покупки инвесторами-нерезидентами ОВГЗ с выплатой процентов после 1 апреля 2023 года, но это не повлечет за собой значительное давление на международные резервы Украины.
«НБУ настроен на постепенное смягчение административных ограничений в перспективе и прилагает усилия для создания соответствующих предпосылок. Разрешение на репатриацию иностранными инвесторами процентов по ОВГЗ, полученных после 1 апреля 2023 года, является шагом в этом направлении и отвечает общей логике мер НБУ в направлении либерализации административных ограничений», — говорится в сообщении.
Напомним, по данным НБУ, чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2022 году составил 504 млн долларов (в 2021 году — 7,5 млрд долларов).
По материалам:
РБК-Україна
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