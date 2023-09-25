Иностранцам разрешили покупать украинские ОВГЗ онлайн — Finance.ua

Иностранцам разрешили покупать украинские ОВГЗ онлайн Сегодня 13:29 — Фондовый рынок

Иностранцам разрешили покупать украинские ОВГЗ онлайн

Иностранные инвесторы-физлица получили возможность онлайн покупать украинские ОВГЗ.

«Это стало возможным благодаря совместным усилиям Минфина Украины, НКЦБФР, НБУ и финансовой группы ICU, которая реализует доступ к облигациям на своей онлайн платформе ICU Trade. Сейчас нерезиденты могут пройти удаленную регистрацию у брокера и покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа так же, как сейчас это делают граждане Украины», — заявлено совместном сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Минфину.

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Услуга будет недоступна резидентам россии и беларуси.

В сообщении отмечено, что с началом полномасштабной агрессии рф против Украины многие иностранные граждане выразили желание поддержать Украину путем покупки государственных облигаций без необходимости физического присутствия в Украине, однако в то время такой возможности в Украине не было из-за отсутствия необходимого для онлайн-операций нормативного поля и технических решений.

Теперь рынок ОВГЗ для иностранцев-физлиц стал доступным удаленно. Им предлагаются дисконтные и купонные ОВГЗ, номиналом от 1000 грн или долларов, с доходностью 13−20% годовых сроком от 3 до 48 месяцев.

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Налогообложение дохода от ОВГЗ в Украине отсутствует.

«Это позволит иностранным гражданам поддерживать нас в нашей борьбе с агрессором путем инвестиции в нашу победу. Это событие знаменует собой шаг вперед в развитии рынка государственных облигаций Украины и мы ожидаем поддержки этой инициативы другими участниками рынка», — заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Пока возможность покупать ОВГЗ онлайн имеют граждане стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Израиля, Австралии, Японии и других. Регистрация инвесторов из некоторых стран может потребовать больше времени из-за разницы в правовом поле разных стран и особенностей работы их мобильных операторов.

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Фінансовий клуб По материалам:

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