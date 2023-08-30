Банкиры упростят украинцам покупку ОВГЗ — Finance.ua

Банкиры упростят украинцам покупку ОВГЗ Сегодня 09:15

Банкиры упростят украинцам покупку ОВГЗ

Вложения в государственные ценные бумаги не стали альтернативой депозиту для рядового клиента, но банки все равно готовят этот функционал для своих приложений.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола «Как украинцам можно заработать на депозитах», проведенного «Финансовым клубом».

В частности, о подготовке включения операций с ОВГЗ в мобильное приложение сообщил член правления по развитию розничного бизнеса ОТП Банка Олег Клименко.

«У нас сейчас проходит внутренний пилот. Готовимся к тому, чтобы масштабировать его уже на всех клиентах. В этом году. Это наша функция, чтобы выйти полноценно на всех клиентов. Сейчас тестируем на сотрудниках», — рассказал Олег Клименко.

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Олег Клименко рассказывает, что они уже активно продавали ОВГЗ своим клиентам, а интересуются этим инструментом где-то 1% населения.

«Для этого одного процента, в принципе, эти инструменты — ОВГЗ и депозит — сравнимы. Они действительно могут оценить разницу между ними, стоимость, доход, отсутствие налогов и т. д. Поэтому, пожалуй, для одного процента населения это прямые конкуренты. Но в качестве инструмента он действительно создает бенчмарк для рынка, создает тренд, и на него будем также ориентироваться», — отметил банкир.

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«В общем, в планах, конечно, реализация функционала (в приложении ПУМБ . — Ред.) продажи облигаций для физических лиц есть. Но могу сказать точно, что этого не произойдет, есть более важные задачи», — отмечает директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль.

По его словам, не более 5% клиентов нуждаются в этом функционале.

«Часть из них мы покрываем, потому что продаем облигации для клиентов в VIP-сегменте. У нас есть персональные менеджеры, которые помогают клиентам это сделать», — говорит Коваль.

Фінансовий клуб По материалам:

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