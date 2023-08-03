Поступления от продаж ОВГЗ превысили выплаты на 94 млрд грн — Finance.ua

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Поступления от продаж ОВГЗ превысили выплаты на 94 млрд грн

Фондовый рынок
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Поступления от продаж ОВГЗ превысили выплаты на 94 млрд грн
Поступления от продаж ОВГЗ превысили выплаты на 94 млрд грн
В течение января июля 2023 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 94,3 млрд (в эквиваленте) превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в июле — на 13,77 млрд грн.
Таким образом, роловер вложений в ОВГЗ по итогам семи месяцев 2023 года составляет 132% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу, сообщает пресс-служба Национального банка.
В июле максимальная доходность ОВГЗ, размещаемых на аукционах, составила в гривне 19,75% годовых, в долларах США — 4,8% годовых. Размещение ОВГЗ, номинированных в евро, не проводилось.
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По данным Депозитария НБУ, в течение первых семи месяцев 2023 года правительство Украины получило от размещения ОВГЗ на аукционах 227,42 млрд грн, $2,19 млрд и 640,9 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 141,64 млрд грн, $2,08 млрд и 529,8 млн евро.
В целом, с начала полномасштабной войны до 31 июля 2023 года (включительно) правительством на первичных аукционах было привлечено 379,81 млрд грн, $4,12 млрд и 1,62 млрд евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 354,98 млрд грн, $4, 87 млрд и 1,19 млрд евро.

Где и как купить ОВГЗ в 2023 году

По материалам:
Фінансовий клуб
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