Поступления от продаж ОВГЗ превысили выплаты на 94 млрд грн — Finance.ua

Поступления от продаж ОВГЗ превысили выплаты на 94 млрд грн Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

Поступления от продаж ОВГЗ превысили выплаты на 94 млрд грн

В течение января июля 2023 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 94,3 млрд (в эквиваленте) превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в июле — на 13,77 млрд грн.

Таким образом, роловер вложений в ОВГЗ по итогам семи месяцев 2023 года составляет 132% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу, сообщает пресс-служба Национального банка.

В июле максимальная доходность ОВГЗ, размещаемых на аукционах, составила в гривне 19,75% годовых, в долларах США — 4,8% годовых. Размещение ОВГЗ, номинированных в евро, не проводилось.

По данным Депозитария НБУ, в течение первых семи месяцев 2023 года правительство Украины получило от размещения ОВГЗ на аукционах 227,42 млрд грн, $2,19 млрд и 640,9 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 141,64 млрд грн, $2,08 млрд и 529,8 млн евро.

В целом, с начала полномасштабной войны до 31 июля 2023 года (включительно) правительством на первичных аукционах было привлечено 379,81 млрд грн, $4,12 млрд и 1,62 млрд евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 354,98 млрд грн, $4, 87 млрд и 1,19 млрд евро.

Фінансовий клуб По материалам:

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