Украинцы через «Дія» приобрели военные ОВГЗ на 1,5 миллиарда — Finance.ua

Украинцы через «Дія» приобрели военные ОВГЗ на 1,5 миллиарда Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Через портал и приложение «Дія» украинцы приобрели военные облигации на 1,5 миллиарда гривен.

«Каждая купленная облигация поддерживает экономику, помогает армии и приносит вкладчику прибыль. Чем больше облигаций приобретаете, тем больше прибыли получите», — пояснили в пресс-службе сервиса.

Для того чтобы стать инвестором нужно:

в «Дія» нажать кнопку «Военные облигации» на главном экране;

выбрать облигации, их количество и партнера;

оплатить.

Уникальная карта города появится среди цифровых документов.

Економічна Правда По материалам:

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