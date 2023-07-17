Украинцы через «Дія» приобрели военные ОВГЗ на 1,5 миллиарда — Finance.ua

Украинцы через «Дія» приобрели военные ОВГЗ на 1,5 миллиарда
Через портал и приложение «Дія» украинцы приобрели военные облигации на 1,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба «Дія».
«Каждая купленная облигация поддерживает экономику, помогает армии и приносит вкладчику прибыль. Чем больше облигаций приобретаете, тем больше прибыли получите», — пояснили в пресс-службе сервиса.
Для того чтобы стать инвестором нужно:
- в «Дія» нажать кнопку «Военные облигации» на главном экране;
- выбрать облигации, их количество и партнера;
- оплатить.
Уникальная карта города появится среди цифровых документов.
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