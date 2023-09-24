Действительно ли гривневые депозиты и ОВГЗ защищают средства от инфляции — объяснение НБУ — Finance.ua
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Действительно ли гривневые депозиты и ОВГЗ защищают средства от инфляции — объяснение НБУ

Кредит&Депозит
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Действительно ли гривневые депозиты и ОВГЗ защищают средства от инфляции — объяснение НБУ
Действительно ли гривневые депозиты и ОВГЗ защищают средства от инфляции — объяснение НБУ
Гривневые депозиты и ОВГЗ защищают денежные средства от инфляции.
Об этом заявили в Национальном банке Украины.
Средний уровень ставок по гривневым срочным депозитам для населения сегодня составляет около 15% годовых. Доходность внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), которые также могут покупать граждане, даже выше. Например, по ОВГЗ со сроком размещения один год — 18−18,5%.
Инфляция в августе снизилась до 8,6% в годовом исчислении. НБУ видит потенциал для дальнейшего ее замедления в 2024—2025 годах.

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«Таким образом, текущие ставки по гривневым депозитам и облигациям правительства позволяют защитить сбережения от обесценения из-за инфляции. Об этом свидетельствует и заинтересованность украинцев в гривневых сбережениях», — объясняют в Нацбанке.
Так, в течение января-августа 2023 объем срочных вкладов населения в гривне вырос на 25,6%, а их доля в общем портфеле — на 4,4 п.п. до 34,6% (из которых около 91% - депозиты сроком более трех месяцев).

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В то же время уровень долларизации средств клиентов за январь-август 2023 года снизился на 1,8 п. п. до 33,2%.
«Сохранение привлекательности гривневых сбережений и дальше будет приоритетной задачей Национального банка. Ключевым требованием к этим инструментам будет возможность населения защитить с их помощью гривневые средства от инфляционного обесценения», — добавили в НБУ.

Справка Finance.ua:

  • объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте в августе, вырос на 1,1% до 977,362 млрд гривен;
  • правление Национального банка 14 сентября приняло решение снизить учетную ставку с 22 до 20%;
  • в результате изменения монетарной политики Национального банка, 3- и 6-месячные депозиты в текущем году стали наиболее популярными среди украинцев.
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По материалам:
Finance.ua
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