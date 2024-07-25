Перезагрузка таможни: бизнес назвал самые распространенные «схемы» — Finance.ua

Перезагрузка таможни: бизнес назвал самые распространенные «схемы» Сегодня 11:13

Перезагрузка таможни: бизнес назвал самые распространенные «схемы»

Члены Украинского Совета Бизнеса, в состав которого входит 116 бизнес-ассоциаций различных отраслей экономики, отмечают необходимость полной перезагрузки Государственной таможенной службы и минимизации «серых» схем на таможне. С этим они обратились к правительству, президенту и парламенту.

Соответствующее письмо обнародовала пресс-служба Украинского Совета Бизнеса.

«Таможня является важным источником наполнения бюджета нашей страны, но на сегодняшний день является одной из сфер, где проблемы коррупции, низкой эффективности работы органа, существование „серых“ схем и контрабанды — требуют комплексного подхода в их решении», — говорится в письме.

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Согласно расчетам экономистов, схемы по уклонению от уплаты налогов из-за некачественной работы Таможни наносят ущерб госбюджету в 120−150 млрд грн в год.

Самые распространенные «схемы» на таможне

Эти схемы можно условно разделить на следующие категории:

Искаженное декларирование (перемещение с утаиванием от таможенного контроля): таможенное мошенничество и коррупционные схемы, особенностью которых является «встроенность» в них сотрудников таможни, что позволяет манипуляции с данными отчетных, разрешительных и сопроводительных документов с целью занижения таможенной стоимости, веса, количества, характеристик и качества товара, подмены кодов или подкатегории товара для избежания/уменьшения подлежащих уплате таможенных платежей.

Перемещение вне таможенного контроля (черная контрабанда): незаконное перемещение товаров через таможенную границу вне таможенного контроля. Это предусматривает либо пересечение границы вне таможенных постов обеих стран, либо с незаконным освобождением от таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины, в частности, вне времени работы пунктов пропуска или без таможенного досмотра за определенную плату.

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Злоупотребление льготами: предусматривает злоупотребление предоставленными международными договорами и законодательством Украины льготами, в частности, маскировка ввоза промышленных партий товаров на таможенную территорию Украины под почтовые и курьерские отправления или под видом личного импорта или провоза личных вещей.

Прерванный режим: товар ввозится в Украину (или вывозится из нее) по таможенным режимам, не предусматривающим уплату таможенных платежей (транзит; временный ввоз или вывоз; таможенный склад; переработка на таможенной территории или за пределами таможенной территории) и исчезает или оформляется фиктивный вывоз.

Как решить эту проблему

«В апреле 2023 года народными депутатами профильного комитета ВРУ зарегистрирован законопроект № 6490-д , который был поддержан ВРУ за основу и предусматривает реальную перезагрузку Таможни. Проектом предусмотрена перезагрузка ГТС комиссиями с решающим голосом международников — как для избрания директора ГТС, так и четкая процедура переатестации всех кадров, которая содержала бы ключевые предохранители, в частности, по предотвращению восстановления судами работников, которые не прошли такую ​​переаттестацию. Такие подходы отвечают требованиям структурных маяков программы EFF и обновленному Меморандуму с МВФ», — говорит бизнес в письме.

Проект предусматривает обеспечение публичного и прозрачного порядка проведения независимой оценки эффективности Таможни, установление критериев эффективности работы обновленной ГТС и их постоянного контроля.

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При подготовке ко второму чтению в указанном законопроекте все процедуры перезагрузки Таможни должны быть полностью синхронизированы с процедурами недавно принятого проекта о перезагрузке БЭБ, который также был в Меморандуме с МВФ, а именно:

нового руководителя Таможни будет выбирать комиссия из 6 членов, из которых половина — международные эксперты с правом решающего голоса. Комиссия выбирает 1 или 2 кандидата, финальное решение по кандидату принимает Кабинет Министров;

переаттестация всех кадров Таможни будет проводиться комиссией, в которой 6 членов — от новоизбранного директора Таможни и 6 — от международных партнеров, по предложению украинской бизнес среды установление достойных заработных плат сотрудникам ГТС;



гарантированная независимость директора Таможни, на уровне НАБУ и НАПК.



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Также бизнес отмечает, что вместе с перезагрузкой ГТС важно минимизировать дискрецию и коррупционные риски при таможенных процедурах:

— оснастить все таможенные пункты пропуска автомобильного и речного/морского сообщения — полным набором современных средств контроля (сканеры, весовые комплексы, интеллектуальное фото и видеонаблюдение);

— наладить автоматический обмен информацией о таможенной статистике и обмен информацией о таможенной стоимости товаров с ключевыми странами-партнерами. Формально эти соглашения существуют, но в практическом аспекте фактически не применяются. Причина этого — заложенные механизмы практической реализации сделок не эффективны и требуют анализа эффективности, модификации и совершенствования;

— решить проблемы, возникающие с определением таможенной стоимости — ввести аналитическую базу контроля таможенной стоимости по использованию имеющихся в ГНСУ программных модулей по трансфертному ценообразованию, разорвать «замкнутый круг» решения-обжалования-решения — обеспечить учет таможенными органами правовых позиций ВСУ;

— разработать и внедрить объективные показатели эффективности Таможни, создать дашборд для регулярной публикации КРІ.

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