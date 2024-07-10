«Антикоррупционеры» таможни организовали масштабную коррупционную схему — Finance.ua

«Антикоррупционеры» таможни организовали масштабную коррупционную схему
Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины разоблачили руководителя Департамента ведомственной безопасности и контроля Гостаможслужбы и его заместителя, а также заместителя начальника региональной таможни на систематическом вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, упомянутые должностные лица организовали схему систематического вымогательства и получения взяток от руководителей региональных таможен.
Ежемесячно они требовали денежные средства от подчиненных за создание искусственных препятствий в их деятельности и «прикрытие» допущенных работниками нарушений.
В ходе расследования, которое длилось более года, задокументированы по меньшей мере восемь таких передач денежных средств.
«Цинизм ситуации состоит в том, что именно на подразделение ведомственной безопасности и контроля возложена задача по борьбе с проявлениями коррупции на таможне, а его руководитель фактически запустил коррупционный механизм и собирал дань с региональных таможен», — подчеркнул Генпрокурор.
Директор Департамента ведомственной безопасности и контроля Гостаможслужбы и его заместителя, а также заместитель начальника региональной таможни задержан по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
- ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Также готовится сообщение о подозрении бывшей исполняющей обязанности руководителя одной из региональных таможен, которая в настоящее время возглавляет управление этой же таможни, по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Правоохранители проводят 28 обысков, в том числе в Центральном аппарате Гостаможслужбы, а также в областных подразделениях ведомственной безопасности и контроля Западного, Южного и Центрального регионов.
Устанавливаются другие лица, причастные к этим противоправным действиям. Следственные действия продолжаются.
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