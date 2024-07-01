В Минюсте разоблачили коррупционную схему — Finance.ua

В Минюсте разоблачили коррупционную схему
Правоохранители ликвидировали коррупционную схему в Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции, которое является главным органом государственной правовой политики в семи областях на западе Украины.
Об этом сообщает СБУ.
Указано, что фигуранты дела систематически получали взятки за незаконное закрытие исполнительных производств в отношении граждан, имеющих долги. Всех участников незаконной схемы уже уволили.
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«К организации преступной деятельности причастен бывший руководитель межобластной структуры Минюста, который привлек к противоправному механизму своих подчиненных. На момент разоблачения коррупционной схемы сотрудниками СБУ он был действующим руководителем учреждения», — говорится в сообщении.
Чиновники управления Минюста предлагали должникам за деньги закрыть исполнительное производство без уплаты определенных судом платежей. Для передачи средств организатор схемы привлек посредника — жителя Ивано-Франковска.
Фигуранты распределяли деньги между собой, а исполнительные производства закрывали с формулировкой «в связи с полным погашением долга».
Экс-начальнику управления Минюста сообщили о подозрении по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст. 368 УК Украины). Он уволен.
Действия посредника квалифицировали по статье о пособничестве в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании им мер пресечения.
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