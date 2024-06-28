Харьковская мебельная компания пополнила бюджет рф на 140 млн рублей: СБУ задержала руководителей предприятия — Finance.ua
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Харьковская мебельная компания пополнила бюджет рф на 140 млн рублей: СБУ задержала руководителей предприятия

Криминал
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Служба безопасности Украины задержала четырех руководителей харьковской мебельной компании, которые подозреваются в сотрудничестве с рф во время полномасштабной войны. Фигуранты вели бизнес с московскими компаниями, сотрудничающими с государственными учреждениями рф. В частности, речь идет о подсанкционных ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф».
Об этом сообщается на сайте СБУ.
По материалам производства, только в течение 2022−2023 годов злоумышленники пополнили бюджет россии на 140 млн рублей. Эти средства государство-агрессор получило в качестве налогов и сборов.
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Как свидетельствуют материалы расследования, для незаконной торговли руководители харьковского предприятия задействовали сеть подконтрольных им коммерческих структур на территории россии и Ближнего Востока.
Чтобы замаскировать преступные действия, они установили часть своих производственных мощностей на подконтрольное предприятие за рубежом.
В ходе обысков по местам нахождения топ-менеджмента харьковской компании обнаружили компьютерную технику, документы и мобильные телефоны, которые они использовали в незаконной деятельности.
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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности уведомили четверых задержанных о подозрении по ст. 111−2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. В отношении других фигурантов, скрывающихся за рубежом, в том числе на территории россии, применена заочная процедура уведомления о подозрении.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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