НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника МВД в закупках по завышенным ценам на 16 млн гривен — Finance.ua

НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника МВД в закупках по завышенным ценам на 16 млн гривен
Национальное антикоррупционное бюро уведомило о подозрении в хищении имущества бывшего руководителя государственного учреждения Министерства внутренних дел и еще двух лиц.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
«НАБУ и САП раскрыли схему завладения государственными средствами при закупке компьютерного оборудования по завышенным ценам», — говорится в сообщении.
Среди подозреваемых — экс-руководитель госучреждения МВД, владелец и директор частного предприятия. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
По данным следствия, в 2020 году руководитель государственного учреждения Министерства внутренних дел в сговоре с владельцем и директором частного предприятия обеспечил заключение договора на поставку компьютерного оборудования на сумму более 26 млн грн.
Это оборудование предприятие закупило через фирмы-прокладки у производителя по рыночным ценам и поставило заказчику по цене, искусственно увеличенной почти втрое.
В результате реализации схемы государству причинен ущерб на 16,6 млн грн.
Директор предприятия задержана, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 3 млн грн.
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