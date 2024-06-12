Количество дел по мошенничеству в этом году уже в 1,6 раз больше, чем за весь 2021 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество дел по мошенничеству в этом году уже в 1,6 раз больше, чем за весь 2021

Криминал
22
Количество дел по мошенничеству в этом году уже в 1,6 раз больше, чем за весь 2021
Количество дел по мошенничеству в этом году уже в 1,6 раз больше, чем за весь 2021
Более 38 тысяч дел было открыто по ст. 190 «Мошенничество» за первые пять месяцев 2024 года, по данным Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). И почти каждое пятое производство о мошенничестве в этом году дошло до суда.
Об этом свидетельствует статистика, собранная «Опендатаботом».
Рекордные 38 204 уголовных производства по мошенничеству были открыты в Украине за пять месяцев 2024 года. Это уже в 1,6 раза больше, чем за весь 2021 год, когда было открыто 23 847 дел. Уголовных производств по мошенничеству увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Количество дел по мошенничеству в этом году уже в 1,6 раз больше, чем за весь 2021
Чуть более 7 тысяч, или 18% всех зарегистрированных дел в 2024 году дошли до суда. Еще более 4,5 тысяч дел были закрыты.

Читайте также: Интернет-мошенничество: Десять новых и старых методов

По данным Национального банка Украины, самыми популярными методами мошенничества с платежными картами в Украине традиционно остается социальная инженерия и фишинг. Чтобы снизить пандемию мошенничества и помочь гражданам защититься от воров, НБУ вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины приступил к Всеукраинской информационной кампании по платежной безопасности. Узнать, какие правила нужно соблюдать, чтобы уберечься от воров, можно на специальной странице проекта.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.