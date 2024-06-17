Бывших чиновников «Киевзеленстроя» подозревают в хищении более миллиона гривен — Finance.ua

Бывших чиновников «Киевзеленстроя» подозревают в хищении более миллиона гривен Сегодня 09:47 — Криминал

Бывших чиновников «Киевзеленстроя» подозревают в хищении более миллиона гривен

Правоохранители сообщили о подозрении двум бывшим должностным лицам КО «Киевзеленстрой» за растрату государственных средств на сумму более 1,3 миллиона гривен во время капитального ремонта сквера в столице.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, между КО «Киевзеленстрой» и частным предприятием в 2023 году был заключен договор подряда на выполнение работ объекта: «Капитальный ремонт сквера по ул. Симиренко между домами № 5-В и № 7-А в Святошинском районе». В этом сквере есть спортивная площадка, на которой должны были обустроить специальное покрытие, но не сделали этого.

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В дальнейшем, в то время заместитель начальника управления по капитальным вложениям, достоверно зная, что работы выполнены не в полном объеме, подписал акты выполненных работ, а начальник отдела инженерного сопровождения и технического надзора своей подписью засвидетельствовал достоверность и полноту выполненных работ, на основании которых счета частной компании были перечислены бюджетные средства.

Заключение экспертов подтверждает нанесение ущерба столичной общине на сумму более 1 млн 300 тыс. гривен.

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