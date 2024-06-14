В Киеве сотрудник столичного банка вынес из учреждения 400 тысяч долларов — Finance.ua
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В Киеве сотрудник столичного банка вынес из учреждения 400 тысяч долларов

Криминал
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В Киеве сотрудник столичного банка вынес из учреждения 400 тысяч долларов
В Киеве сотрудник столичного банка вынес из учреждения 400 тысяч долларов, Фото: Національна поліція
В Киеве правоохранители задержали 22-летнего сотрудника банка, вынесшего из учреждения в рюкзаке 400 тысяч долларов. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.
Отмечается, что в полицию Киева поступило сообщение от охранников одного из столичных финансовых учреждений о том, что они обнаружили нехватку большой суммы денег.
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Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что к исчезновению средств причастен 22-летний работник банка.
Оказалось, что во время очередной процедуры учета подозреваемый воспользовался моментом и спрятал в свой рюкзак 4 пакета валюты наличными и вышел на обеденный перерыв. Позже, в тот же день, в ходе перерасчета другие сотрудники банка обнаружили недостаток в сумме около 16 млн гривен.
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Следователи задержали злоумышленника и сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение имущества путем злоупотребления лицом своим служебным положением в особо крупных размерах.
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, ему грозит до двенадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается, полицейские устанавливают местонахождение похищенных средств.
По материалам:
Finance.ua
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