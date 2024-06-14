В Киеве сотрудник столичного банка вынес из учреждения 400 тысяч долларов — Finance.ua

В Киеве сотрудник столичного банка вынес из учреждения 400 тысяч долларов Сегодня 20:39 — Криминал

В Киеве сотрудник столичного банка вынес из учреждения 400 тысяч долларов, Фото: Національна поліція

В Киеве правоохранители задержали 22-летнего сотрудника банка, вынесшего из учреждения в рюкзаке 400 тысяч долларов. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Отмечается, что в полицию Киева поступило сообщение от охранников одного из столичных финансовых учреждений о том, что они обнаружили нехватку большой суммы денег.

Читайте также В Киеве задержали псевдобизнесменов, которые по фальшивым документам хотели получить в банке кредит на 25 млн грн

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что к исчезновению средств причастен 22-летний работник банка.

Оказалось, что во время очередной процедуры учета подозреваемый воспользовался моментом и спрятал в свой рюкзак 4 пакета валюты наличными и вышел на обеденный перерыв. Позже, в тот же день, в ходе перерасчета другие сотрудники банка обнаружили недостаток в сумме около 16 млн гривен.

Следователи задержали злоумышленника и сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение имущества путем злоупотребления лицом своим служебным положением в особо крупных размерах.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, ему грозит до двенадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается, полицейские устанавливают местонахождение похищенных средств.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.