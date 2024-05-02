В Киеве задержали псевдобизнесменов, которые по фальшивым документам хотели получить в банке кредит на 25 млн грн — Finance.ua

В Киеве задержали псевдобизнесменов, которые по фальшивым документам хотели получить в банке кредит на 25 млн грн Сегодня 17:38 — Криминал

В Киеве задержали псевдобизнесменов, которые по фальшивым документам хотели получить в банке кредит на 25 млн грн, Фото: gp.gov.ua

В Киеве задержали псевдоагробизнесменов, которые по поддельным документам пытались получить 25 млн грн кредита в банке.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«Раскрыли и сообщили о подозрении трем лицам по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Детали следствия

По данным следствия, подозреваемые по предварительному сговору между собой с целью получения кредитов выдавали себя за успешных агробизнесменов. Для этого они подыскали общество, одним из видов хозяйственной деятельности которого являлось выращивание зерновых культур.

Фото: gp.gov.ua

Далее подозреваемые обратились в банк, предоставив поддельные документы финансовой отчетности общества, договоры аренды помещений, другие документы, которые выдавали их за надежных заемщиков.

На заседании кредитного комитета «агробизнесмены» представили общество как успешный агропромышленный бизнес и получили кредит на 4 млн грн. Они не намеревались его возвращать и распорядились им по собственному усмотрению.

Позже подозреваемые снова обратились в банк за кредитом и получили согласование уже на 25 млн грн.

Фото: gp.gov.ua

«Псевдобизнесменам обмануть банк не дали правоохранители, задержав их с поличным. Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога», — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, ранее БЭБ в Киеве разоблачило в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр. В ходе обыска жилья одного из фигурантов изъято почти 135 тыс. долларов США и около 5 тыс. евро наличными. У мужчины нет официального дохода, и он не смог объяснить происхождение денег.

Украинские полицейские ликвидировали мошеннический call-центр в Одессе, где граждан Чехии обманули на 5,5 миллиона гривен. Злоумышленники пользовались виртуальной телефонией с подменой номера и звонили жителям Чехии, представляясь сотрудниками государственного контролирующего банковского органа.

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