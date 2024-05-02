В Киеве задержали псевдобизнесменов, которые по фальшивым документам хотели получить в банке кредит на 25 млн грн — Finance.ua
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В Киеве задержали псевдобизнесменов, которые по фальшивым документам хотели получить в банке кредит на 25 млн грн

Криминал
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В Киеве задержали псевдобизнесменов, которые по фальшивым документам хотели получить в банке кредит на 25 млн грн
В Киеве задержали псевдобизнесменов, которые по фальшивым документам хотели получить в банке кредит на 25 млн грн, Фото: gp.gov.ua
В Киеве задержали псевдоагробизнесменов, которые по поддельным документам пытались получить 25 млн грн кредита в банке.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
«Раскрыли и сообщили о подозрении трем лицам по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Детали следствия

По данным следствия, подозреваемые по предварительному сговору между собой с целью получения кредитов выдавали себя за успешных агробизнесменов. Для этого они подыскали общество, одним из видов хозяйственной деятельности которого являлось выращивание зерновых культур.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Далее подозреваемые обратились в банк, предоставив поддельные документы финансовой отчетности общества, договоры аренды помещений, другие документы, которые выдавали их за надежных заемщиков.
На заседании кредитного комитета «агробизнесмены» представили общество как успешный агропромышленный бизнес и получили кредит на 4 млн грн. Они не намеревались его возвращать и распорядились им по собственному усмотрению.
Позже подозреваемые снова обратились в банк за кредитом и получили согласование уже на 25 млн грн.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
«Псевдобизнесменам обмануть банк не дали правоохранители, задержав их с поличным. Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога», — сообщили в Офисе Генпрокурора.
Напомним, ранее БЭБ в Киеве разоблачило в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр. В ходе обыска жилья одного из фигурантов изъято почти 135 тыс. долларов США и около 5 тыс. евро наличными. У мужчины нет официального дохода, и он не смог объяснить происхождение денег.
Украинские полицейские ликвидировали мошеннический call-центр в Одессе, где граждан Чехии обманули на 5,5 миллиона гривен. Злоумышленники пользовались виртуальной телефонией с подменой номера и звонили жителям Чехии, представляясь сотрудниками государственного контролирующего банковского органа.
По материалам:
Finance.ua
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