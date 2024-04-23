В Одесі поліція ліквідувала call-центр, який видурив у громадян Чехії 5,5 млн грн — Finance.ua

В Одесі поліція ліквідувала call-центр, який видурив у громадян Чехії 5,5 млн грн Сьогодні 15:45 — Кримінал

В Одесі поліція ліквідувала call-центр, який видурив у громадян Чехії 5,5 млн грн, Фото: npu.gov.ua

Українські поліцейські ліквідували шахрайський call-центр в Одесі, де громадян Чехії ошукали на 5,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Хто був залучений у схему

Організував оборудку сорокарічний українець з Дніпра. В якості виконавців залучив двох громадян України та шістьох оголошених в міжнародний розшук за шахрайство у складі злочинної організації громадян Чехії.

Як працювала схема

Зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номеру і дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу.

Фото: npu.gov.ua

В ході розмови вони схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи комп’ютеру або ж дізнавалися реквізити банківської карти і переказували кошти на підконтрольні рахунки. В декількох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур‘єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце.

Скільки грошей втратили потерпілі

Шахраям вдалося ошукати щонайменше 16 мешканців Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень. Отримані від протиправної діяльності кошти конвертували у криптовалюту або обготівковували для покупки елітних авто та нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів.

Слідчі дії

Кіберполіцейські встановили місцезнаходження й особи злочинців. Правоохоронці провели 23 обшуки, в результаті яких затримали всіх дев’ятьох учасників злочинної схеми разом з організатором.

Фото: npu.gov.ua

У ході обшуку вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами скоєних злочинів, а також елітні авто фігурантів та більше ста тисяч доларів у різній валюті.

Що загрожує шахраям

Слідчі Нацполіції оголосили українським фігурантам про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Іноземні злочинці затримані на підставі доручення прокурора, до суду скеровані клопотання для скерування до суду з метою їх подальшої екстрадиції в Чехію.

Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці викрили групу шахраїв, які працювали під виглядом благодійного фонду та привласнили собі майже 5 мільйонів гривень, які збирали через кол-центр нібито на допомогу дітям.

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