На Закарпатье разоблачили мэра и председателя райсовета, которые устроили продажу участка в центре города по заниженной цене — Finance.ua

На Закарпатье разоблачили мэра и председателя райсовета, которые устроили продажу участка в центре города по заниженной цене Сегодня 11:45 — Криминал

На Закарпатье разоблачили мэра и председателя райсовета, которые устроили продажу участка в центре города по заниженной цене

Правоохранители разоблачили городского голову и председателя районного совета одного из городов Закарпатской области, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением для продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины ( НАБУ ), Специализированной антикоррупционной прокуратуре ( САП ) и Службе безопасности Украины ( СБУ ).

Организатором схемы, по словам правоохранителей, стал глава районного совета, который является влиятельным авторитетом в криминальной среде Закарпатья. В прошлом его дважды избирали народным депутатом, в частности, от запрещенной «Партии регионов».

Как установили следователи, мэр обеспечил принятие решения на сессии горсовета о продаже участка площадью более 3 га в центре города по заниженной в почти 9 раз цене. Покупателем оказалось частное общество, подконтрольное председателю районного совета.

Чтобы получить экспертную денежную оценку с заниженной стоимостью участка, владельцам компании-оценщика дали взятку. В результате этого землю с рыночной стоимостью 84,6 млн гривен продали всего за 9,6 млн гривен.

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Кроме того, городской голова личным решением еще и предоставил обществу, подконтрольному председателю райсовета, рассрочку платежа на 6 месяцев.

В настоящее время мэра, председателя районного совета, экс-начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета задержали. Им и двум владельцам компании-оценщика и оценщику готовят подозрения по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

ст. 368−4 (подкуп лица, оказывающего публичные услуги).

hromadske По материалам:

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