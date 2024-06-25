На Закарпатье разоблачили мэра и председателя райсовета, которые устроили продажу участка в центре города по заниженной цене — Finance.ua

На Закарпатье разоблачили мэра и председателя райсовета, которые устроили продажу участка в центре города по заниженной цене
Правоохранители разоблачили городского голову и председателя районного совета одного из городов Закарпатской области, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением для продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города.
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Службе безопасности Украины (СБУ).
Организатором схемы, по словам правоохранителей, стал глава районного совета, который является влиятельным авторитетом в криминальной среде Закарпатья. В прошлом его дважды избирали народным депутатом, в частности, от запрещенной «Партии регионов».
Как установили следователи, мэр обеспечил принятие решения на сессии горсовета о продаже участка площадью более 3 га в центре города по заниженной в почти 9 раз цене. Покупателем оказалось частное общество, подконтрольное председателю районного совета.
Чтобы получить экспертную денежную оценку с заниженной стоимостью участка, владельцам компании-оценщика дали взятку. В результате этого землю с рыночной стоимостью 84,6 млн гривен продали всего за 9,6 млн гривен.
Кроме того, городской голова личным решением еще и предоставил обществу, подконтрольному председателю райсовета, рассрочку платежа на 6 месяцев.
В настоящее время мэра, председателя районного совета, экс-начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета задержали. Им и двум владельцам компании-оценщика и оценщику готовят подозрения по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
- ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);
- ст. 368−4 (подкуп лица, оказывающего публичные услуги).
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